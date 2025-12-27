Calendario económico
Índice de Actividad de las Pequeñas Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)
|Baja
|6
|1
|
1
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|5
|
6
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Actividad de las Pequeñas Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón muestra cómo las pequeñas empresas industriales en Japón valoran el ritmo del crecimiento económico y el entorno empresarial en el período dado. Tankan supone una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, que tiene como objetivo entender con precisión las tendencias de las compañías en todo el país y contribuir a la gestión adecuada de la política monetaria. El 99.7 por ciento de las empresas japonesas son de tipo pequeño y mediano, pero en las industrias manufactureras de Japón, existe una estructura de subcontratación por parte de las grandes empresas.
La encuesta se realiza trimestralmente a aproximadamente 10,000 empresas en todo el país.
Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital.
El índice se basa en encuestas realizadas a representantes de aproximadamente 10,000 empresas en todo el país. Los representantes de las empresas japonesas suelen ser personas mayores, debido al sistema de antigüedad. Por consiguiente, en el caso de las encuestas, suelen expresar una opinión conservadora. El cuestionario contiene preguntas sobre las condiciones comerciales, la oferta y la demanda, los inventarios, los volúmenes de producción, el empleo, las ganancias, etc. Los encuestados pueden elegir entre tres alternativas: Favorable, No tan favorable y Desfavorable.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Actividad de las Pequeñas Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress