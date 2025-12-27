El Índice de Actividad de las Pequeñas Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón muestra cómo las pequeñas empresas industriales en Japón valoran el ritmo del crecimiento económico y el entorno empresarial en el período dado. Tankan supone una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, que tiene como objetivo entender con precisión las tendencias de las compañías en todo el país y contribuir a la gestión adecuada de la política monetaria. El 99.7 por ciento de las empresas japonesas son de tipo pequeño y mediano, pero en las industrias manufactureras de Japón, existe una estructura de subcontratación por parte de las grandes empresas.

La encuesta se realiza trimestralmente a aproximadamente 10,000 empresas en todo el país.

Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital.

El índice se basa en encuestas realizadas a representantes de aproximadamente 10,000 empresas en todo el país. Los representantes de las empresas japonesas suelen ser personas mayores, debido al sistema de antigüedad. Por consiguiente, en el caso de las encuestas, suelen expresar una opinión conservadora. El cuestionario contiene preguntas sobre las condiciones comerciales, la oferta y la demanda, los inventarios, los volúmenes de producción, el empleo, las ganancias, etc. Los encuestados pueden elegir entre tres alternativas: Favorable, No tan favorable y Desfavorable.

Gráfico de los últimos valores: