La decisión sobre la tasa de interés del BoJ se toma 8 veces al año. La tasa de interés del regulador se usa para conceder préstamos a bancos comerciales. El establecimiento de la tasa de interés es uno de los principales instrumentos de política monetaria usados por el Banco de Japón para regular la fortaleza de la moneda nacional. Los miembros de la junta directiva del Banco de Japón (BOJ) llegan a un acuerdo sobre dónde establecer la tasa.

Cuando el estado de la economía es malo, las tasas de interés se reducen; cuando el estado de la economía bueno, las tasas se aumentan. También ha habido años en los que las tasas de interés se han vuelto negativas porque la economía se encontraba en estado deplorable. Debido a la recesión a largo plazo, conocida como "los 20 años perdidos", los bancos japoneses están promoviendo una flexibilización monetaria a largo plazo.

Los tráders monitorean de cerca los cambios en las tasas de interés, ya que las tasas a corto plazo juegan el papel principal en la valoración de la divisa.

Gráfico de los últimos valores: