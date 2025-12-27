Calendario económico
Decisión de la tasa de interés del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
|Alta
|0.8%
|
0.5%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
0.8%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La decisión sobre la tasa de interés del BoJ se toma 8 veces al año. La tasa de interés del regulador se usa para conceder préstamos a bancos comerciales. El establecimiento de la tasa de interés es uno de los principales instrumentos de política monetaria usados por el Banco de Japón para regular la fortaleza de la moneda nacional. Los miembros de la junta directiva del Banco de Japón (BOJ) llegan a un acuerdo sobre dónde establecer la tasa.
Cuando el estado de la economía es malo, las tasas de interés se reducen; cuando el estado de la economía bueno, las tasas se aumentan. También ha habido años en los que las tasas de interés se han vuelto negativas porque la economía se encontraba en estado deplorable. Debido a la recesión a largo plazo, conocida como "los 20 años perdidos", los bancos japoneses están promoviendo una flexibilización monetaria a largo plazo.
Los tráders monitorean de cerca los cambios en las tasas de interés, ya que las tasas a corto plazo juegan el papel principal en la valoración de la divisa.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Decisión de la tasa de interés del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)".
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress