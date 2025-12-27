El IPC excluyendo Alimentos y Energía a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares de Japón. El índice valora el cambio de precio en el mes reportado en comparación con el mes anterior, desde el punto de vista del consumidor. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, pero excluye los impuestos y primas de seguro social. Los precios de los alimentos y la energía quedan excluidos del cálculo del índice, debido a su alta volatilidad.

Este índice se usa para medir la inflación y el desarrollo económico en el país.

Un crecimiento superior a lo esperado se considera positivo para el yen japonés. El IPC mide como serie temporal las fluctuaciones de los precios, incluidos los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares en todo el país. En otras palabras, la estructura de consumo del hogar se fija a un valor fijo, y el indicador muestra los cambios en el gasto para el consumo fijo relacionados con las fluctuaciones de los precios.

El peso de cada elemento usado en el cálculo del índice se basa en los resultados de una encuesta realizada a los hogares por la Oficina de Estadística y el Ministerio del Interior. Los precios de los artículos son los precios minoristas recopilados por la Encuesta de Precios Minoristas realizada por la Oficina de Estadística. Los resultados se usan como base para diversas medidas económicas y revisiones de pensiones.

Gráfico de los últimos valores: