Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor de Japón excluyendo Alimentos y Energía a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Media
|3.0%
|3.1%
|
3.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|3.0%
|
3.0%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El IPC excluyendo Alimentos y Energía a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares de Japón. El índice valora el cambio de precio en el mes reportado en comparación con el mes anterior, desde el punto de vista del consumidor. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, pero excluye los impuestos y primas de seguro social. Los precios de los alimentos y la energía quedan excluidos del cálculo del índice, debido a su alta volatilidad.
Este índice se usa para medir la inflación y el desarrollo económico en el país.
Un crecimiento superior a lo esperado se considera positivo para el yen japonés. El IPC mide como serie temporal las fluctuaciones de los precios, incluidos los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares en todo el país. En otras palabras, la estructura de consumo del hogar se fija a un valor fijo, y el indicador muestra los cambios en el gasto para el consumo fijo relacionados con las fluctuaciones de los precios.
El peso de cada elemento usado en el cálculo del índice se basa en los resultados de una encuesta realizada a los hogares por la Oficina de Estadística y el Ministerio del Interior. Los precios de los artículos son los precios minoristas recopilados por la Encuesta de Precios Minoristas realizada por la Oficina de Estadística. Los resultados se usan como base para diversas medidas económicas y revisiones de pensiones.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor de Japón excluyendo Alimentos y Energía a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress