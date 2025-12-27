La Balanza Comercial Ajustada muestra la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Un valor positivo de la balanza indica un superávit comercial, mientras que uno negativo, indica un déficit comercial. El índice está ajustado estacionalmente.

El impacto del informe de la Balanza Comercial sobre el yen japonés es ambiguo, y también depende de otros muchos indicadores económicos.

Japón no es un país donde se pueda extraer petróleo crudo, por lo que la mayor parte de la energía depende de los países productores de petróleo. También existe energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y nuclear, pero estos tipos de energía tienen un impacto menor en comparación con la energía térmica. Por consiguiente, resulta necesario importar una gran cantidad de petróleo crudo, lo cual tiene un gran impacto en la balanza comercial.

La balanza comercial de Japón sufrió un fuerte déficit cuando el precio del petróleo aumentó bruscamente, pero siempre ha sido rentable en la tendencia básica. Esto se debe a que la exportación japonesa incluye productos industriales de alto valor agregado, mientras que las importaciones suelen incluir una gran cantidad de energía y materias primas industriales, que tienen una probabilidad significativamente menor de aumentar.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.

Gráfico de los últimos valores: