Calendario económico
Cambio en el nivel del salario promedio en Japón a/a (Japan Labor Cash Earnings y/y)
|Baja
|2.6%
|1.5%
|
2.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.0%
|
2.6%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Cambio en el Nivel del Salario Promedio a/a refleja el cambio en los ingresos promedio por trabajador a tiempo completo (impuestos no incluidos) en el mes actual, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye el pago de horas extras y bonos, excluyendo los ingresos por dividendos y activos financieros.
El aumento del salario promedio indica una expansión económica. El índice se usa para medir la inflación. Un valor del índice por encima de lo esperado tiene un efecto positivo en el yen japonés.
En Japón, a pesar de la recuperación económica, los salarios de los trabajadores han aumentado de forma poco significativa. Se trata de un problema social, ya que las empresas japonesas siguen manteniendo reservas internas. Además, Japón solía considerarse una sociedad de clase media, y muchas personas tenían ingresos similares, pero la brecha ha aumentado desde la década de 2000. Por consiguiente, la distribución de los ingresos salariales supone un gráfico con dos montañas.
El salario mínimo varía según el área, pero casi siempre representa alrededor de 1000 yenes/h. Además, a pesar de que el pago de horas extras con frecuencia no se realiza de manera justa en Japón, muchos japoneses no hacen huelga ni cambian de trabajo. Dado que la ley dificulta la reducción de los salarios una vez que estos han aumentado, las ganancias distribuidas a los trabajadores a menudo se pagan con bonificaciones. Los datos sobre algunos salarios en la década de 2010 se han borrado porque han sido manipulados por el gobierno.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el nivel del salario promedio en Japón a/a (Japan Labor Cash Earnings y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
