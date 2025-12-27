El indicador de Importaciones a/a muestra el cambio en las importaciones de bienes y servicios en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre importaciones se utiliza para valorar la actividad del comercio exterior de Japón y la demanda de productos importados en el país.

Debido a los efectos de la "crisis financiera" de los EE.UU., Japón también se encontró inmersa en una "recesión global" que se comenta que ocurre una vez cada 100 años, y tanto las exportaciones como las importaciones descendieron bruscamente.

Los principales artículos de importación de Japón son el petróleo crudo, el GNL (gas natural licuado), la ropa y los accesorios, los productos farmacéuticos, los equipos de telecomunicaciones, los semiconductores y otros componentes electrónicos. El petróleo crudo, usado como combustible para automóviles, barcos, aviones y en la producción de energía para fábricas, se importa principalmente de los países de Oriente Medio, tales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El GNL, una materia prima para el combustible de generación de energía y el gas urbano, se importa principalmente de Australia, Malasia, Catar, Rusia y otros países. La ropa se importa principalmente de Asia, China incluida. Los metales no ferrosos como el cobre, el plomo y el aluminio se importan de Chile, Indonesia, Australia, Filipinas, Canadá, Perú, etc. Las importaciones japonesas de los EE.UU., incluidos el maíz, la soja y el trigo, se importan en gran parte de Brasil, Canadá y Australia. Las verduras verdes, el arroz, la leche, etcétera, se producen en el país.

Como la importación tiende a implicar mucha energía y materias primas industriales, es mucho menos probable que aumente.

