Calendario económico
Volumen de las importaciones de Japón a/a (Japan Imports y/y)
|Baja
|N/D
|0.6%
|
0.7%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El indicador de Importaciones a/a muestra el cambio en las importaciones de bienes y servicios en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre importaciones se utiliza para valorar la actividad del comercio exterior de Japón y la demanda de productos importados en el país.
Debido a los efectos de la "crisis financiera" de los EE.UU., Japón también se encontró inmersa en una "recesión global" que se comenta que ocurre una vez cada 100 años, y tanto las exportaciones como las importaciones descendieron bruscamente.
Los principales artículos de importación de Japón son el petróleo crudo, el GNL (gas natural licuado), la ropa y los accesorios, los productos farmacéuticos, los equipos de telecomunicaciones, los semiconductores y otros componentes electrónicos. El petróleo crudo, usado como combustible para automóviles, barcos, aviones y en la producción de energía para fábricas, se importa principalmente de los países de Oriente Medio, tales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El GNL, una materia prima para el combustible de generación de energía y el gas urbano, se importa principalmente de Australia, Malasia, Catar, Rusia y otros países. La ropa se importa principalmente de Asia, China incluida. Los metales no ferrosos como el cobre, el plomo y el aluminio se importan de Chile, Indonesia, Australia, Filipinas, Canadá, Perú, etc. Las importaciones japonesas de los EE.UU., incluidos el maíz, la soja y el trigo, se importan en gran parte de Brasil, Canadá y Australia. Las verduras verdes, el arroz, la leche, etcétera, se producen en el país.
Como la importación tiende a implicar mucha energía y materias primas industriales, es mucho menos probable que aumente.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volumen de las importaciones de Japón a/a (Japan Imports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
