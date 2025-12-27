CalendarioSecciones

Volumen de las importaciones de Japón a/a (Japan Imports y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Aduanas de Japón (Japan Customs)
Sector:
Comercio
Baja N/D 0.6%
0.7%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El indicador de Importaciones a/a muestra el cambio en las importaciones de bienes y servicios en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre importaciones se utiliza para valorar la actividad del comercio exterior de Japón y la demanda de productos importados en el país.

Debido a los efectos de la "crisis financiera" de los EE.UU., Japón también se encontró inmersa en una "recesión global" que se comenta que ocurre una vez cada 100 años, y tanto las exportaciones como las importaciones descendieron bruscamente.

Los principales artículos de importación de Japón son el petróleo crudo, el GNL (gas natural licuado), la ropa y los accesorios, los productos farmacéuticos, los equipos de telecomunicaciones, los semiconductores y otros componentes electrónicos. El petróleo crudo, usado como combustible para automóviles, barcos, aviones y en la producción de energía para fábricas, se importa principalmente de los países de Oriente Medio, tales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El GNL, una materia prima para el combustible de generación de energía y el gas urbano, se importa principalmente de Australia, Malasia, Catar, Rusia y otros países. La ropa se importa principalmente de Asia, China incluida. Los metales no ferrosos como el cobre, el plomo y el aluminio se importan de Chile, Indonesia, Australia, Filipinas, Canadá, Perú, etc. Las importaciones japonesas de los EE.UU., incluidos el maíz, la soja y el trigo, se importan en gran parte de Brasil, Canadá y Australia. Las verduras verdes, el arroz, la leche, etcétera, se producen en el país.

Como la importación tiende a implicar mucha energía y materias primas industriales, es mucho menos probable que aumente.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volumen de las importaciones de Japón a/a (Japan Imports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
0.6%
0.7%
oct 2025
0.7%
-0.6%
3.0%
sept 2025
3.3%
0.3%
-5.2%
ago 2025
-5.2%
0.1%
-7.4%
jul 2025
-7.5%
-0.1%
0.3%
jun 2025
0.2%
-0.4%
-7.7%
may 2025
-7.7%
-0.7%
-2.2%
abr 2025
-2.2%
-2.2%
1.8%
mar 2025
2.0%
10.8%
-0.7%
feb 2025
-0.7%
22.9%
16.2%
ene 2025
16.7%
-1.2%
1.7%
dic 2024
1.8%
-7.5%
-3.8%
nov 2024
-3.8%
1.7%
0.4%
oct 2024
0.4%
6.8%
1.8%
sept 2024
2.1%
11.2%
2.3%
ago 2024
2.3%
13.8%
16.6%
jul 2024
16.6%
10.5%
3.2%
jun 2024
3.2%
11.3%
9.5%
may 2024
9.5%
9.6%
8.3%
abr 2024
8.3%
-1.4%
-5.1%
mar 2024
-4.9%
0.5%
0.5%
feb 2024
0.5%
-4.0%
-9.8%
ene 2024
-9.6%
-4.6%
-6.9%
dic 2023
-6.8%
-10.0%
-11.9%
nov 2023
-11.9%
-14.4%
-12.5%
oct 2023
-12.5%
-17.6%
-16.6%
sept 2023
-16.3%
-21.5%
-17.7%
ago 2023
-17.8%
-19.8%
-13.6%
jul 2023
-13.5%
-13.7%
-12.9%
jun 2023
-12.9%
-13.7%
-9.8%
may 2023
-9.9%
-7.5%
-2.3%
abr 2023
-2.3%
-1.4%
7.3%
mar 2023
7.3%
-5.9%
8.3%
feb 2023
8.3%
-0.4%
17.5%
ene 2023
17.8%
13.6%
20.7%
dic 2022
20.6%
28.3%
30.3%
nov 2022
30.3%
52.2%
53.5%
oct 2022
53.5%
47.2%
45.7%
sept 2022
45.9%
55.0%
49.9%
ago 2022
49.9%
51.5%
47.2%
jul 2022
47.2%
37.7%
46.1%
jun 2022
46.1%
33.4%
48.9%
may 2022
48.9%
26.3%
28.3%
abr 2022
28.2%
25.8%
31.2%
mar 2022
31.2%
35.3%
34.1%
feb 2022
34.0%
37.3%
38.7%
ene 2022
39.6%
26.8%
41.1%
dic 2021
41.1%
30.4%
43.8%
nov 2021
43.8%
36.7%
26.7%
oct 2021
26.7%
45.3%
38.2%
1234
