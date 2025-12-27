Calendario económico
Construcción de Nueva Vivienda de Japón a/a (Japan Housing Starts y/y)
|Baja
|-8.5%
|8.9%
|
3.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-5.6%
|
-8.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Construcción de Nueva Vivienda de Japón a/a muestra los cambios en el número de nuevos proyectos de construcción residencial comenzados en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo publica los datos relevantes el último día del mes reportado.
Los datos sobre la construcción son difíciles de comparar mes a mes, ya que el volumen depende en gran medida de la temporada y otros factores. Por ejemplo, el volumen de construcción en Japón aumenta después de la temporada de lluvias y en verano; en las regiones más frías, la construcción disminuye significativamente a finales de otoño. Por lo tanto, la dinámica de la construcción se refleja mejor en los indicadores de año a año.
Antes de comenzar la construcción, una empresa debe presentar un aviso de inicio de construcción. El indicador se calcula en función de estos avisos. Las empresas indican el área de construcción y el coste estimado, lo que permite valorar el impacto en otros tipos de actividades de producción (por ejemplo, la producción de materiales de construcción) y el empleo en el sector de la construcción. Asimismo, un crecimiento en la demanda de nuevas viviendas puede conllevar una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de nuevas viviendas, como muebles, electrodomésticos, etcétera. En general, un incremento en la demanda de nuevas viviendas apunta al crecimiento del bienestar de la población.
Por consiguiente, si los valores de la construcción de nueva vivienda son más altos de lo esperado, pueden influir positivamente en las cotizaciones del yen japonés.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Construcción de Nueva Vivienda de Japón a/a (Japan Housing Starts y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
