Construcción de Nueva Vivienda de Japón a/a (Japan Housing Starts y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)
Sector:
Vivienda
Baja -8.5% 8.9%
3.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-5.6%
-8.5%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Construcción de Nueva Vivienda de Japón a/a muestra los cambios en el número de nuevos proyectos de construcción residencial comenzados en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo publica los datos relevantes el último día del mes reportado.

Los datos sobre la construcción son difíciles de comparar mes a mes, ya que el volumen depende en gran medida de la temporada y otros factores. Por ejemplo, el volumen de construcción en Japón aumenta después de la temporada de lluvias y en verano; en las regiones más frías, la construcción disminuye significativamente a finales de otoño. Por lo tanto, la dinámica de la construcción se refleja mejor en los indicadores de año a año.

Antes de comenzar la construcción, una empresa debe presentar un aviso de inicio de construcción. El indicador se calcula en función de estos avisos. Las empresas indican el área de construcción y el coste estimado, lo que permite valorar el impacto en otros tipos de actividades de producción (por ejemplo, la producción de materiales de construcción) y el empleo en el sector de la construcción. Asimismo, un crecimiento en la demanda de nuevas viviendas puede conllevar una mayor demanda de otros productos necesarios para los compradores de nuevas viviendas, como muebles, electrodomésticos, etcétera. En general, un incremento en la demanda de nuevas viviendas apunta al crecimiento del bienestar de la población.

Por consiguiente, si los valores de la construcción de nueva vivienda son más altos de lo esperado, pueden influir positivamente en las cotizaciones del yen japonés.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Construcción de Nueva Vivienda de Japón a/a (Japan Housing Starts y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-8.5%
8.9%
3.2%
oct 2025
3.2%
-18.9%
-7.3%
sept 2025
-7.3%
-13.6%
-9.8%
ago 2025
-9.8%
-5.7%
-9.7%
jul 2025
-9.7%
-4.2%
-15.6%
jun 2025
-15.6%
-0.5%
-34.4%
may 2025
-34.4%
-21.0%
-26.6%
abr 2025
-26.6%
36.2%
39.1%
mar 2025
39.1%
0.6%
2.4%
feb 2025
2.4%
-2.2%
-4.6%
ene 2025
-4.6%
-1.7%
-2.5%
dic 2024
-2.5%
-1.8%
-1.8%
nov 2024
-1.8%
0.5%
-2.9%
oct 2024
-2.9%
1.1%
-0.6%
sept 2024
-0.6%
-0.1%
-5.1%
ago 2024
-5.1%
0.0%
-0.2%
jul 2024
-0.2%
0.4%
-6.7%
jun 2024
-6.7%
-1.3%
-5.2%
may 2024
-5.3%
9.0%
13.9%
abr 2024
13.9%
-8.6%
-12.8%
mar 2024
-12.8%
-5.2%
-8.2%
feb 2024
-8.2%
-5.6%
-7.5%
ene 2024
-7.5%
-5.1%
-4.0%
dic 2023
-4.0%
-5.5%
-8.5%
nov 2023
-8.5%
-7.2%
-6.3%
oct 2023
-6.3%
-8.9%
-6.8%
sept 2023
-6.8%
-7.5%
-9.4%
ago 2023
-9.4%
-3.1%
-6.7%
jul 2023
-6.7%
-4.8%
jun 2023
-4.8%
-1.2%
3.5%
may 2023
3.5%
-4.1%
-11.9%
abr 2023
-11.9%
0.3%
-3.2%
mar 2023
-3.2%
0.5%
-0.3%
feb 2023
-0.3%
1.0%
6.6%
ene 2023
6.6%
-1.3%
-1.7%
dic 2022
-1.7%
-1.2%
-1.4%
nov 2022
-1.4%
-1.1%
-1.8%
oct 2022
-1.8%
-1.1%
1.1%
sept 2022
1.0%
-1.7%
4.6%
ago 2022
4.6%
-2.3%
-5.4%
jul 2022
-5.4%
-1.2%
-2.2%
jun 2022
-2.2%
-0.5%
-4.3%
may 2022
-4.3%
1.1%
2.4%
abr 2022
2.2%
1.4%
6.0%
mar 2022
6.0%
1.7%
6.3%
feb 2022
6.3%
2.6%
2.1%
ene 2022
2.1%
4.4%
4.2%
dic 2021
4.2%
5.4%
3.7%
nov 2021
3.7%
6.7%
10.4%
oct 2021
10.4%
7.6%
4.3%
