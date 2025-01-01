Las Actas de Reunión del Banco de Japón sobre Política Monetaria son publicadas 8 veces al año después de las reuniones del regulador y contienen un resumen sobre las condiciones financieras y económicas del país, así como las actas de las reuniones de los miembros de la junta reguladora. La publicación generalmente es analizada al detalle por analistas que buscan signos de un endurecimiento/flexibilización de la política monetaria para la próxima reunión, lo cual redunda en un debate controvertido, además de en una opinión unánime. Los Actas pueden influir a corto plazo en el yen japonés, dependiendo de su contenido.

Las Actas de la Reunión de Política Monetaria suponen un registro detallado de la reunión donde se establecen las políticas del Banco de Japón celebrada un mes antes, que contiene información detallada sobre las condiciones económicas que han influido en la decisión sobre las tasas de interés.

El Banco de Japón anuncia los procedimientos de la reunión tres días hábiles después de su aprobación en la próxima reunión de decisiones.