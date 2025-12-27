CalendarioSecciones

Índice de Confianza del Consumidor de Japón (Japan Consumer Confidence Index)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Oficina del Gabinete (Cabinet Office)
Sector:
Consumidor
El Índice de Confianza del Consumidor muestra el sentimiento de los hogares encuestados con respecto a la actividad económica. El índice se basa en las encuestas realizadas a más de 8,000 hogares, incluidas las opiniones de los consumidores, sobre temas como el nivel de la vida general, el nivel de ingresos, el empleo y la voluntad de comprar bienes duraderos.

Las perspectivas de la economía de Japón a corto plazo se miden usando como base el Índice de Confianza del Consumidor. Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para el yen japonés.

La intención de la encuesta es lograr una comprensión rápida de los cambios en la percepción del consumidor, las expectativas de los precios y las compras/reemplazos de bienes duraderos clave, usando dicha información como herramienta básica para valorar las tendencias económicas.

Desde 2000, la desigualdad social se ha acentuado en Japón, y existe una gran diferencia en cuanto a las actividades de consumo entre el grupo de ingresos bajos y el grupo de ingresos altos.

El Índice de Confianza del Consumidor generalmente se relaciona con el consumo personal y el PIB, y se considera un indicador principal de estos. No obstante, en Japón, el Índice de Confianza del Consumidor de los EE.UU. se considera más importante que el Índice de Confianza del Consumidor japonés.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
35.1
35.8
oct 2025
35.8
34.8
35.3
sept 2025
35.3
34.6
34.9
ago 2025
34.9
33.2
33.7
jul 2025
33.7
33.3
34.5
jun 2025
34.5
33.3
32.8
may 2025
32.8
30.3
31.2
abr 2025
31.2
33.9
34.1
mar 2025
34.1
34.7
35.0
feb 2025
35.0
34.8
35.2
ene 2025
35.2
35.8
36.2
dic 2024
36.2
35.7
36.4
nov 2024
36.4
36.0
36.2
oct 2024
36.2
38.0
36.9
sept 2024
36.9
38.1
36.7
ago 2024
36.7
36.9
36.7
jul 2024
36.7
35.3
36.4
jun 2024
36.4
35.9
36.2
may 2024
36.2
38.0
38.3
abr 2024
38.3
39.3
39.5
mar 2024
39.5
38.1
39.1
feb 2024
39.1
39.3
38.0
ene 2024
38.0
37.4
37.2
dic 2023
37.2
35.8
36.1
nov 2023
36.1
35.4
35.7
oct 2023
35.7
35.6
35.2
sept 2023
35.2
36.6
36.2
ago 2023
36.2
36.6
37.1
jul 2023
37.1
36.0
36.2
jun 2023
36.2
35.6
36.0
may 2023
36.0
34.6
35.4
abr 2023
35.4
32.4
33.9
mar 2023
33.9
30.9
31.1
feb 2023
31.1
30.5
31.0
ene 2023
31.0
29.3
30.3
dic 2022
30.3
29.1
28.6
nov 2022
28.6
30.2
29.9
oct 2022
29.9
31.5
30.8
sept 2022
30.8
31.2
32.5
ago 2022
32.5
31.0
30.2
jul 2022
30.2
33.0
32.1
jun 2022
32.1
33.4
34.1
may 2022
34.1
33.9
33.0
abr 2022
33.0
33.9
32.8
mar 2022
32.8
35.9
35.3
feb 2022
35.3
37.8
36.7
ene 2022
36.7
39.1
39.1
dic 2021
39.1
39.1
39.2
nov 2021
39.2
38.4
39.2
oct 2021
39.2
37.2
37.8
