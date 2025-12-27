El Índice de Confianza del Consumidor muestra el sentimiento de los hogares encuestados con respecto a la actividad económica. El índice se basa en las encuestas realizadas a más de 8,000 hogares, incluidas las opiniones de los consumidores, sobre temas como el nivel de la vida general, el nivel de ingresos, el empleo y la voluntad de comprar bienes duraderos.

Las perspectivas de la economía de Japón a corto plazo se miden usando como base el Índice de Confianza del Consumidor. Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos para el yen japonés.

La intención de la encuesta es lograr una comprensión rápida de los cambios en la percepción del consumidor, las expectativas de los precios y las compras/reemplazos de bienes duraderos clave, usando dicha información como herramienta básica para valorar las tendencias económicas.

Desde 2000, la desigualdad social se ha acentuado en Japón, y existe una gran diferencia en cuanto a las actividades de consumo entre el grupo de ingresos bajos y el grupo de ingresos altos.

El Índice de Confianza del Consumidor generalmente se relaciona con el consumo personal y el PIB, y se considera un indicador principal de estos. No obstante, en Japón, el Índice de Confianza del Consumidor de los EE.UU. se considera más importante que el Índice de Confianza del Consumidor japonés.

Gráfico de los últimos valores: