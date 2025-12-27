Calendario económico
Pedidos básicos de maquinaria de Japón a/a (Japan Core Machinery Orders y/y)
|Baja
|12.5%
|
11.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|6.8%
|
12.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Pedidos Básicos de Maquinaria a/a miden el volumen de nuevos pedidos recibidos por las empresas japonesas de maquinaria en el mes de referencia, en comparación con el mismo mes del año anterior. Las empresas de construcción naval y los complejos energéticos quedan excluidos del cálculo, debido a la alta volatilidad de los pedidos de sus productos.
Se trata de un indicador importante en cuanto a la inversión; además, es un indicador destacado de la producción manufacturera. Permite entender la tendencia en cuanto a las inversiones de capital, puesto que cada compañía se registra en la etapa en la que la máquina para la inversión de capital es encargada al fabricante de la misma.
Los Pedidos Básicos de Maquinaria se considera un indicador que anticipa de seis a nueve meses la inversión de capital actual. Este índice muestra el incremento de la demanda interna de bienes duraderos y los medios de producción.
Los Pedidos Básicos de Maquinaria de Japón miden el cambio en la cantidad total de nuevos pedidos realizados a los fabricantes de máquinas, excluyendo los barcos y los servicios públicos.
Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos/alcistas para el JPY. Los valores inferiores a lo esperado se consideran negativos/bajistas para el JPY. Sin embargo, dado que existe un cambio considerable en el movimiento mensual, es necesario trabajar con una base trimestral al realizar el análisis.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pedidos básicos de maquinaria de Japón a/a (Japan Core Machinery Orders y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
