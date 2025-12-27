Calendario económico
Índice de Actividad de las Pequeñas Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)
|Baja
|15
|12
|
14
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|14
|
15
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Tankan es una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria. El Índice de Actividad de las Pequeñas Empresas no Manufactureras de Tankan muestra cómo las empresas de servicios valoran el ritmo de crecimiento económico y el entorno empresarial en el periodo reportado.
Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital.
La Encuesta de Condiciones Comerciales de Tankan se envía trimestralmente a aproximadamente 10,000 empresas, a las que se les pregunta sobre las condiciones comerciales, la oferta y la demanda, el volumen de pedidos, el empleo, las ganancias, etc. Se pide a los encuestados que seleccionen una alternativa entre tres como la que mejor describe las condiciones prevalecientes: (1) Favorable (2) No tan favorable (3) Desfavorable. La encuesta se publica según el tamaño y el sector de la empresa (fabricación y servicios).
Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para las cotizaciones del JPY, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Actividad de las Pequeñas Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
