Tankan es una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria. El Índice de Actividad de las Pequeñas Empresas no Manufactureras de Tankan muestra cómo las empresas de servicios valoran el ritmo de crecimiento económico y el entorno empresarial en el periodo reportado.

Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital.

La Encuesta de Condiciones Comerciales de Tankan se envía trimestralmente a aproximadamente 10,000 empresas, a las que se les pregunta sobre las condiciones comerciales, la oferta y la demanda, el volumen de pedidos, el empleo, las ganancias, etc. Se pide a los encuestados que seleccionen una alternativa entre tres como la que mejor describe las condiciones prevalecientes: (1) Favorable (2) No tan favorable (3) Desfavorable. La encuesta se publica según el tamaño y el sector de la empresa (fabricación y servicios).

Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para las cotizaciones del JPY, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

