Las Ventas Minoristas m/m muestran el volumen total de ventas minoristas de bienes y servicios en el último mes, en comparación con el mes anterior. Se trata de un indicador altamente volátil y se ajusta estacionalmente.

Las Ventas Minoristas son un indicador importante de la inflación en el país, que permite valorar el gasto del consumidor, uno de los indicadores más importantes de la economía japonesa. Las cifras, excluyendo las grandes fluctuaciones relacionadas con las ventas de automóviles, son notables, dado que ilustran los patrones de consumo subyacentes de las tendencias de consumo.

En los últimos años, la gestión de los minoristas japoneses se ha complicado, debido a la presencia de tiendas online afiliadas al extranjero. Con la difusión de los teléfonos inteligentes desde 2010, la población, que originalmente no tenía habilidades tecnológicas, también comenzó a recurrir a los minoristas de Internet. Por lo tanto, el impacto está afectando al comercio minorista japonés.

El crecimiento del indicador tiene un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés.

