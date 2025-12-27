El Índice de Precios al Consumidor de Tokio a/a mide el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares en la región de Tokio. El índice valora el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, y no incluye impuestos ni pagos sociales.

El IPC de Tokio se publica antes del IPC nacional y ofrece una valoración preliminar de la inflación en el país.

Los efectos en las divisas pueden variar en ambas direcciones: en general, el crecimiento del IPC puede conducir a una subida en las tasas de interés y un aumento en las divisas locales. No obstante, en condiciones de recesión, el aumento del IPC puede conducir a una recesión económica más severa y una caída de la divisa local.

El índice se crea usando como base las encuestas estadísticas sobre precios minoristas publicadas por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. La recopilación estadística se inició en agosto de 1946 y puede denominarse "Índice Nacional de Precios al Consumidor" para diferenciarla del índice de una región, como el "Índice de Precios al Consumidor del Distrito Metropolitano de Tokio".

Tokio es una ciudad de enormes dimensiones, y los precios suelen ser más altos que en otras regiones. En particular, hay lugares donde el alquiler es varias veces superior al de otras áreas, lo que hace que se suprima la acción de consumo. No obstante, como los ingresos medios también son muy significativos, se encuentra en un estado que no se puede definir como unívoco.

Un valor del índice por encima de lo esperado tiene un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés.

Gráfico de los últimos valores: