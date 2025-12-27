Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor en Japón a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Baja
|2.9%
|2.7%
|
3.0%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.5%
|
2.9%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El IPC a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares de Japón. El índice valora el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, al tiempo que excluyen los impuestos y pagos sociales. El índice se usa para medir la inflación del país.
En general, el IPC es una herramienta importante para medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación. Los efectos en las divisas pueden variar en ambas direcciones: en general, el crecimiento del IPC puede conducir a una subida en las tasas de interés y un aumento en las divisas locales. No obstante, en condiciones de recesión, el aumento del IPC puede conducir a una recesión económica más severa y una caída de la divisa local.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se calcula mensualmente y muestra las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. La estructura de consumo del hogar es fija, y el indicador muestra los cambios en el gasto para el consumo fijo que están relacionados con las fluctuaciones de precios.
El peso de cada elemento usado en el cálculo del índice se basa en los resultados de una encuesta realizada a los hogares por la Oficina de Estadística y el Ministerio del Interior. Los precios de los artículos se basan en los precios minoristas recopilados por una encuesta estadística sobre precios minoristas realizada por el Ministerio del Interior y la Oficina de Estadística.
Un crecimiento superior al esperado se considera positivo para el yen japonés. Además, los resultados se usan como base para diversas medidas económicas y revisiones de pensiones.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor en Japón a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
