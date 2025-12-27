Calendario económico
Pronóstico de la Actividad de las Grandes Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)
|Media
|15
|12
|
12
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|19
|
15
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El nombre oficial de Tankan es "encuesta de observación económica a corto plazo". Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria. Se implementa trimestralmente para aproximadamente 10,000 compañías en todo el país.
Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital.
El Pronóstico de la Actividad de las Grandes Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón muestra las previsiones de las empresas industriales sobre el ritmo del crecimiento económico y el entorno empresarial para el próximo trimestre. El cálculo se basa en una encuesta realizada a los principales representantes de la industria. El cuestionario abarca el entorno empresarial, la oferta y la demanda, el inventario, los volúmenes de producción, el empleo, la posición financiera, las ganancias, las condiciones fiscales y crediticias, así como el cambio en los precios de los productos.
El índice anunciado por la Encuesta Económica Nacional a Corto Plazo (Tankan) del Banco de Japón es un indicador importante de la economía japonesa, que define la situación comercial de las grandes compañías y se atribuye en gran medida a la industria manufacturera.
Un valor por superior a 0 indica una mejora, mientras que un valor inferior a 0 indica un empeoramiento.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pronóstico de la Actividad de las Grandes Empresas Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
