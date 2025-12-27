CalendarioSecciones

Índice de Actividad de las Grandes Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Banco de Japón (Bank of Japan)
Sector:
Negocios
Media 34
34
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
33
34
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El nombre oficial de Tankan es "encuesta de observación económica a corto plazo". Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria.

El Índice de Actividad de las Grandes Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón muestra el sentimiento de las grandes compañías japonesas respecto al entorno empresarial y la situación económica. El cálculo se basa en una encuesta realizada a las empresas líderes de la industria, excluyendo el sector financiero. Los encuestados responden a preguntas sobre el entorno empresarial, la oferta y la demanda, los pedidos, el empleo, los ingresos, los impuestos y el estado crediticio. El índice se usa al valorar el estado del sector servicios.

El Banco de Japón ha tomado la forma de una corporación especial y su encuesta resulta más fiable que la anunciada por el gobierno.

El índice anunciado por la Encuesta Económica Nacional a Corto Plazo (Tankan) del Banco de Japón es un indicador que define la condición general de la industria de servicios japonesa. El índice muestra la salud del sector no manufacturero. Un valor por superior a 0 indica una mejora, mientras que un valor inferior a 0 indica un empeoramiento.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Actividad de las Grandes Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
4 T 2025
34
34
34
3 T 2025
34
32
34
2 T 2025
34
33
35
1 T 2025
35
30
33
4 T 2024
33
31
34
3 T 2024
34
31
33
2 T 2024
33
35
34
1 T 2024
34
29
32
4 T 2023
30
25
27
3 T 2023
27
22
23
2 T 2023
23
19
20
1 T 2023
20
16
19
4 T 2022
19
13
14
3 T 2022
14
11
13
2 T 2022
13
9
9
1 T 2022
9
5
10
4 T 2021
9
1
2
3 T 2021
2
0
1
2 T 2021
1
-3
-1
1 T 2021
-1
-6
-5
4 T 2020
-5
-15
-12
3 T 2020
-12
-20
-17
2 T 2020
-17
9
8
1 T 2020
8
21
20
4 T 2019
20
22
21
3 T 2019
21
22
23
2 T 2019
23
24
21
1 T 2019
21
24
24
4 T 2018
24
25
22
3 T 2018
22
25
24
2 T 2018
24
22
23
1 T 2018
23
21
25
4 T 2017
23
19
23
3 T 2017
23
19
23
2 T 2017
23
21
20
1 T 2017
20
18
4 T 2016
18
18
3 T 2016
18
19
2 T 2016
19
22
1 T 2016
22
25
4 T 2015
25
25
3 T 2015
25
23
2 T 2015
23
19
1 T 2015
19
16
4 T 2014
16
13
3 T 2014
13
19
2 T 2014
19
24
1 T 2014
24
20
4 T 2013
20
14
3 T 2013
14
12
12
