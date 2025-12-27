El nombre oficial de Tankan es "encuesta de observación económica a corto plazo". Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria.

El Índice de Actividad de las Grandes Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón muestra el sentimiento de las grandes compañías japonesas respecto al entorno empresarial y la situación económica. El cálculo se basa en una encuesta realizada a las empresas líderes de la industria, excluyendo el sector financiero. Los encuestados responden a preguntas sobre el entorno empresarial, la oferta y la demanda, los pedidos, el empleo, los ingresos, los impuestos y el estado crediticio. El índice se usa al valorar el estado del sector servicios.

El Banco de Japón ha tomado la forma de una corporación especial y su encuesta resulta más fiable que la anunciada por el gobierno.

El índice anunciado por la Encuesta Económica Nacional a Corto Plazo (Tankan) del Banco de Japón es un indicador que define la condición general de la industria de servicios japonesa. El índice muestra la salud del sector no manufacturero. Un valor por superior a 0 indica una mejora, mientras que un valor inferior a 0 indica un empeoramiento.

Gráfico de los últimos valores: