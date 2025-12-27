El Índice de Precios de Servicios Corporativos (CSPI) del Banco de Japón a/a mide la tasa de inflación cuando se intercambian servicios entre empresas. El índice muestra la tendencia de la oferta y la demanda del sector de servicios entre empresas.

La relación año a mes de los precios de los servicios corporativos supone una comparación de las fluctuaciones de los precios de los productos nacionales en los meses especificados, en comparación con el año anterior. Este índice representa el nivel de inflación del país y el desarrollo de la industria de servicios.

El índice de precios mayoristas del banco, anunciado por el Banco de Japón, era representativo del índice de inflación, pero no mostraba el movimiento de los precios de los servicios. No obstante, a medida que avanzaba la servitización de la economía, se creó el Índice de Precios de Servicios Corporativos como un índice que refleja el movimiento de los precios de los servicios entre las empresas.

Los costes de publicidad y comunicación, las tarifas de arrendamiento (de computadoras, etcétera), están fuertemente correlacionados con las tendencias salariales y se espera que sirvan como un impulso para los costes y como un indicador de inflación, debido al aumento de los salarios en el futuro. Cuanto mayor sea el índice, mayor será el impacto en la inflación.

