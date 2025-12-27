Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor de Tokio excluyendo Alimentos y Energía a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Alta
|2.6%
|3.2%
|
2.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.5%
|
2.6%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor de Tokio excluyendo Alimentos y Energía a/a mide el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares de los 23 barrios especiales de la región de Tokio. El índice muestra las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios comprados en Tokio, excluyendo los alimentos y la energía.
Hay 23 barrios (Ku) y otras ciudades (shi) en Tokio. Los 23 municipios conforman el núcleo de Tokio y, por lo tanto, el índice se resume en 23 Ku.
El índice valora el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, y no incluye impuestos ni pagos sociales. Los precios de los alimentos y la energía quedan excluidos del cálculo del índice, debido a su alta volatilidad.
El IPC de Tokio se publica antes del IPC nacional y ofrece una valoración preliminar de la inflación en el país. El Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio es un indicador que mide las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios, excluyendo los alimentos.
Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos/alcistas para el JPY, mientras que los inferiores a lo esperado se interpretan como negativos/bajistas para el JPY.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor de Tokio excluyendo Alimentos y Energía a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
