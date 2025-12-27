El Índice de Precio de Bienes Corporativos del Banco de Japón m/m muestra el cambio en los precios de los productos nacionales en el mes especificado, en comparación con el mes anterior. Este índice se calcula desde enero de 2003. Antes se conocía como índice de precios al por mayor.

Aunque el Banco de Japón no es un organismo administrativo gubernamental, se considera que la política monetaria pertenece a la categoría administrativa y está de acuerdo con el Comité Administrativo Independiente. Por consiguiente, los datos de la encuesta se consideran más fiables que los datos del gobierno.

El Índice de Precio de Bienes Corporativos (CGPI) es un índice que mide el cambio en el precio de venta de productos comprados por las compañías japonesas. También mide la fluctuación de la tasa de inflación interna de Japón desde la perspectiva del fabricante y se correlaciona con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Índice de Precio de Bienes Corporativos ha sido concebido para los productos industriales, la agricultura, la silvicultura, la pesca, los minerales, la electricidad, el gas urbano y el agua.

Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos/alcistas para el JPY, mientras que los inferiores a lo esperado se interpretan como negativos/bajistas para el JPY.

