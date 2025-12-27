El nombre oficial de Tankan es "encuesta de observación económica a corto plazo". La palabra "Tankan" se utiliza en Japón y el extranjero, y es ampliamente conocida en ultramar. Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria. Se implementa trimestralmente para aproximadamente 10,000 compañías en todo el país. El índice se usa para valorar el clima de inversión en Japón.

Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital.

El Índice de Gastos de Capital de las Grandes Empresas de Tankan del Banco de Japón es un pronóstico trimestral anual sobre los gastos en todos los sectores de la economía japonesa, excepto los bancos. El cálculo se basa en una encuesta realizada a empresas con una capitalización de mil millones de JPY.

El índice se calcula como una proyección anual desde el punto de vista trimestral, en función de los datos ofrecidos por los encuestados. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en el yen japonés.

El Año Fiscal Japonés abarca de abril a marzo del año siguiente. Cada trimestre, los encuestados ofrecen sus valores de pronóstico para el año fiscal, comenzando por la encuesta de marzo, que se realiza antes del comienzo del próximo año fiscal.

Gráfico de los últimos valores: