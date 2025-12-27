Calendario económico
Índice Básico de Precios al Consumidor en Tokio a/a (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Media
|2.3%
|2.8%
|
2.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.3%
|
2.3%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor de Tokio a/a mide el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares en la región de Tokio. El índice mide el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, pero excluye los impuestos y primas de seguro social. Los precios de los alimentos quedan excluidos del cálculo del índice debido a su alta volatilidad, relacionada con las condiciones climáticas.
El IPC de Tokio se publica antes del IPC nacional y ofrece una valoración preliminar de la inflación en el país.
Un crecimiento superior a lo esperado se considera positivo para el yen japonés. El Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio mide las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores en Tokio, excluyendo los alimentos frescos.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una variable estadística publicada mensualmente por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. Muestra el cambio en los precios minoristas de los bienes cuando los consumidores realmente hacen compras. Existen dos tipos: "Distrito de Tokio" y "a Nivel Nacional". Además del "índice general", que incluye todos los productos, existe un "índice general excluyendo los alimentos perecederos", que excluye los productos con grandes fluctuaciones de precio.
Como indicador del nivel de vida, el Índice de Precios al Consumidor también se conoce como el "termómetro económico" y es un indicador importante para la promoción precisa de la política económica.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor en Tokio a/a (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
