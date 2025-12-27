Calendario económico
Pronóstico de Actividad de las Pequeñas Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)
|Baja
|10
|8
|
10
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|9
|
10
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Tankan supone una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, que tiene como objetivo entender con precisión las tendencias de las compañías en todo el país y contribuir a la gestión adecuada de la política monetaria. El Pronóstico de Actividad de las Pequeñas Empresas no Manufactureras de Tankan muestra las previsiones de las pequeñas empresas de servicios en Japón sobre el ritmo del crecimiento económico y el entorno empresarial para el próximo trimestre.
Hay alrededor de 3,8 millones de pequeñas empresas en Japón. La encuesta se realiza por escrito o como un cuestionario online, de forma trimestral, para aproximadamente 10,000 empresas en todo el país. Se pregunta a los encuestados sobre las condiciones comerciales, la oferta y la demanda, el volumen de pedidos, el empleo, las ganancias, etc. Las preguntas se dividen en "ítems de juicio" que muestran los juicios subjetivos de la compañía; "valor de ventas", que deberían ser valores reales de cifras tales como los depósitos y el efectivo; e "ítems de conteo" que muestran los valores del plan. Los encuestados pueden elegir entre tres alternativas: Favorable, No tan favorable y Desfavorable.
Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para las cotizaciones del JPY, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pronóstico de Actividad de las Pequeñas Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
