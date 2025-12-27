Tankan supone una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, que tiene como objetivo entender con precisión las tendencias de las compañías en todo el país y contribuir a la gestión adecuada de la política monetaria. El Pronóstico de Actividad de las Pequeñas Empresas no Manufactureras de Tankan muestra las previsiones de las pequeñas empresas de servicios en Japón sobre el ritmo del crecimiento económico y el entorno empresarial para el próximo trimestre.

Hay alrededor de 3,8 millones de pequeñas empresas en Japón. La encuesta se realiza por escrito o como un cuestionario online, de forma trimestral, para aproximadamente 10,000 empresas en todo el país. Se pregunta a los encuestados sobre las condiciones comerciales, la oferta y la demanda, el volumen de pedidos, el empleo, las ganancias, etc. Las preguntas se dividen en "ítems de juicio" que muestran los juicios subjetivos de la compañía; "valor de ventas", que deberían ser valores reales de cifras tales como los depósitos y el efectivo; e "ítems de conteo" que muestran los valores del plan. Los encuestados pueden elegir entre tres alternativas: Favorable, No tan favorable y Desfavorable.

Un valor por encima de lo esperado se considera favorable para las cotizaciones del JPY, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico de los últimos valores: