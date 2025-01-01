La Conferencia de Prensa del BoJ es el principal evento de relaciones públicas del regulador japonés. Durante la rueda de prensa, el gobernador o vicegobernador del Banco de Japón explica las decisiones relativas a la política monetaria, describe sus opiniones sobre las perspectivas del desarrollo económico y responde a las preguntas de los presentes.

Aunque el Banco de Japón no es un organismo administrativo gubernamental, se considera que la política monetaria pertenece a la categoría administrativa.

Si las declaraciones regulatorias sugieran mejoras futuras en la política monetaria, este hecho tendrá un impacto positivo a corto plazo en el yen japonés.

La Conferencia de Prensa del Banco de Japón (BoJ) analiza los factores que han influido en la decisión sobre la tasa de interés más reciente, el panorama económico general y la inflación, ofreciendo además información sobre las futuras decisiones de política monetaria. Los temas de la conferencia incluyen las perspectivas de la economía, la inflación y los cambios en las tasas de la política monetaria.

El Informe sobre la Reunión de Política Monetaria del BoJ generalmente se expone a las 11 a.m., pero si hay algún anuncio importante o un cambio en la política, es probable que el evento se celebre después de las 12:30 p.m.