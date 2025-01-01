El Informe sobre la Política Monetaria del Banco de Japón es una declaración oficial que revela la decisión del regulador sobre las tasas de interés y diversas medidas de política monetaria; en dicho informe también se describen las condiciones económicas que han influido en la decisión. Este informe se publica ocho veces al año, como respuesta a los resultados de la reunión del Banco de Japón, y se usa para predecir futuros cambios en la política monetaria.

El Informe puede influir en el JPY, dependiendo de si contiene sugerencias para ajustar la política monetaria en un futuro cercano.

El Informe sobre Política Monetaria contiene el resultado de la decisión del BoJ sobre la compra de activos, además de comentarios sobre las condiciones económicas que han influido en su decisión. El Banco de Japón anuncia los procedimientos de la Reunión sobre la Decisión de Política Monetaria tres días hábiles después de su aprobación en la próxima reunión de decisiones. El Ministro de Hacienda y el Ministro a cargo de la Política Económica y Fiscal (o el Primer Ministro, si no hay un Ministro a cargo de la Política Económica y Fiscal) no tienen derecho de voto, pero asisten a las reuniones y expresan sus opiniones, si es necesario.