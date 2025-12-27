Los Pedidos Básicos de Maquinaria de Japón m/m miden la cantidad de nuevos pedidos recibidos por las empresas japonesas de maquinaria en el mes de referencia en comparación con el mes anterior. Las empresas de construcción naval y los complejos energéticos quedan excluidos del cálculo, debido a la alta volatilidad de los pedidos de sus productos.

Se trata de un indicador importante en cuanto a la inversión; además, es un indicador destacado de la producción manufacturera. Permite entender la tendencia en cuanto a las inversiones de capital, puesto que los datos se registran en la etapa en la que la máquina para la inversión de capital es encargada al fabricante de la misma.

Los Pedidos Básicos de Maquinaria se considera un indicador que anticipa de seis a nueve meses la inversión de capital actual. Este índice muestra el incremento de la demanda interna de bienes duraderos y los medios de producción.

Los Pedidos Básicos de Maquinaria de Japón miden el cambio en la cantidad total de nuevos pedidos realizados a los fabricantes de máquinas, excluyendo los barcos y los servicios públicos.

Los valores superiores a lo esperado se consideran positivos/alcistas para el JPY. Los valores inferiores a lo esperado se consideran negativos/bajistas para el JPY. Sin embargo, dado que existe un cambio considerable en el movimiento mensual, es necesario mantener una base trimestral al realizar el análisis.

