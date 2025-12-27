CalendarioSecciones

Pronóstico de la Actividad de las Grandes Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Banco de Japón (Bank of Japan)
Sector:
Negocios
Baja 28 28
28
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
27
28
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El nombre oficial de Tankan es "encuesta de observación económica a corto plazo". Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria. Se implementa trimestralmente para aproximadamente 10,000 compañías en todo el país.

Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital. El cálculo se basa en una encuesta realizada a los principales representantes de la industria, excluyendo el sector financiero. Esto muestra el pronóstico de las empresas de servicios sobre el crecimiento económico y el ritmo del entorno empresarial para el próximo trimestre.

Se valora el entorno empresarial, la oferta y la demanda, los pedidos, el empleo, los ingresos, los impuestos y el estado crediticio. La industria de la energía eléctrica y el gas, la industria del transporte y las telecomunicaciones, la industria mayorista y minorista, la industria de la construcción y el negocio inmobiliario quedan clasificadas como industrias no manufactureras.

El Pronóstico de la Actividad de las Grandes Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón, anunciado por la Encuesta Económica Nacional a Corto Plazo (Tankan) del Banco de Japón, es un indicador que define la condición general de la industria de servicios japonesa.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Pronóstico de la Actividad de las Grandes Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
4 T 2025
28
28
28
3 T 2025
28
28
27
2 T 2025
27
27
28
1 T 2025
28
28
28
4 T 2024
28
27
28
3 T 2024
28
26
27
2 T 2024
27
28
27
1 T 2024
27
23
27
4 T 2023
24
22
21
3 T 2023
21
23
20
2 T 2023
20
16
15
1 T 2023
15
8
11
4 T 2022
11
12
11
3 T 2022
11
10
13
2 T 2022
13
12
7
1 T 2022
7
19
9
4 T 2021
8
6
3
3 T 2021
3
-4
3
2 T 2021
3
-3
-1
1 T 2021
-1
-17
-6
4 T 2020
-6
-14
-11
3 T 2020
-11
-17
-14
2 T 2020
-14
-49
-1
1 T 2020
-1
24
18
4 T 2019
18
11
15
3 T 2019
15
17
17
2 T 2019
17
20
20
1 T 2019
20
18
20
4 T 2018
20
23
22
3 T 2018
22
23
21
2 T 2018
21
21
20
1 T 2018
20
20
20
4 T 2017
20
18
19
3 T 2017
19
18
18
2 T 2017
18
15
16
1 T 2017
16
16
4 T 2016
16
16
3 T 2016
16
17
2 T 2016
17
17
1 T 2016
17
18
4 T 2015
18
19
3 T 2015
19
21
2 T 2015
21
17
1 T 2015
17
15
4 T 2014
15
14
3 T 2014
14
19
2 T 2014
19
13
1 T 2014
13
17
4 T 2013
17
14
3 T 2013
14
12
12
