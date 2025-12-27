El nombre oficial de Tankan es "encuesta de observación económica a corto plazo". Se trata de una encuesta estadística realizada por el Banco de Japón, basada en la Ley Estadística, y tiene como meta entender con exactitud las tendencias corporativas en todo el país y contribuir a la adecuada gestión de la política monetaria. Se implementa trimestralmente para aproximadamente 10,000 compañías en todo el país.

Tankan analiza diferentes elementos de las actividades de la compañía, incluidos los valores reales y previstos de los planes comerciales, tales como las condiciones comerciales corporativas, el entorno económico, las ventas, los ingresos y los gastos de capital. El cálculo se basa en una encuesta realizada a los principales representantes de la industria, excluyendo el sector financiero. Esto muestra el pronóstico de las empresas de servicios sobre el crecimiento económico y el ritmo del entorno empresarial para el próximo trimestre.

Se valora el entorno empresarial, la oferta y la demanda, los pedidos, el empleo, los ingresos, los impuestos y el estado crediticio. La industria de la energía eléctrica y el gas, la industria del transporte y las telecomunicaciones, la industria mayorista y minorista, la industria de la construcción y el negocio inmobiliario quedan clasificadas como industrias no manufactureras.

El Pronóstico de la Actividad de las Grandes Empresas no Manufactureras de Tankan del Banco de Japón, anunciado por la Encuesta Económica Nacional a Corto Plazo (Tankan) del Banco de Japón, es un indicador que define la condición general de la industria de servicios japonesa.

Gráfico de los últimos valores: