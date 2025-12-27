El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio ajustado a variaciones estacionales m/m mide el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares en la región de Tokio. El índice mide el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, y no incluye impuestos ni pagos sociales.

Los precios de algunos bienes y servicios, especialmente para ciertos tipos de frutas y verduras, están sujetos a considerables fluctuaciones estacionales, que generalmente tienen una naturaleza cíclica. Así, se aplica un ajuste para evitar los efectos estacionales y permitir una comparación eficiente del IPC mes tras mes.

El IPC de Tokio se publica antes del IPC nacional y ofrece una valoración preliminar de la inflación en el país.

El índice se crea usando como base las encuestas estadísticas sobre precios minoristas publicadas por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. La recopilación de estadísticas comenzó en agosto de 1946. Las estadísticas comunes se refieren al Índice Nacional de Precios al Consumidor, a diferencia de los índices de una región como el Índice de Precios al Consumidor del Distrito Metropolitano de Tokio.

Tokio es una ciudad de enormes dimensiones, y los precios suelen ser más altos que en otras regiones. En particular, hay lugares donde el alquiler es varias veces superior al de otras áreas, lo que hace que se suprima la acción de consumo. No obstante, como los ingresos medios también son muy significativos, se encuentra en un estado que no se puede definir como unívoco.

Un valor del índice por encima de lo esperado tiene un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés.

Gráfico de los últimos valores: