CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio ajustado a variaciones estacionales m/m (Tokyo Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Oficina de Estadísticas (Statistics Bureau)
Sector:
Precios
Baja -0.2%
0.3%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-0.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio ajustado a variaciones estacionales m/m mide el cambio en los precios de los bienes y servicios comprados por los hogares en la región de Tokio. El índice mide el cambio en los precios desde el punto de vista del consumidor en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo incluye los bienes y servicios que caracterizan el gasto de los hogares, y no incluye impuestos ni pagos sociales.

Los precios de algunos bienes y servicios, especialmente para ciertos tipos de frutas y verduras, están sujetos a considerables fluctuaciones estacionales, que generalmente tienen una naturaleza cíclica. Así, se aplica un ajuste para evitar los efectos estacionales y permitir una comparación eficiente del IPC mes tras mes.

El IPC de Tokio se publica antes del IPC nacional y ofrece una valoración preliminar de la inflación en el país.

El índice se crea usando como base las encuestas estadísticas sobre precios minoristas publicadas por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. La recopilación de estadísticas comenzó en agosto de 1946. Las estadísticas comunes se refieren al Índice Nacional de Precios al Consumidor, a diferencia de los índices de una región como el Índice de Precios al Consumidor del Distrito Metropolitano de Tokio.

Tokio es una ciudad de enormes dimensiones, y los precios suelen ser más altos que en otras regiones. En particular, hay lugares donde el alquiler es varias veces superior al de otras áreas, lo que hace que se suprima la acción de consumo. No obstante, como los ingresos medios también son muy significativos, se encuentra en un estado que no se puede definir como unívoco.

Un valor del índice por encima de lo esperado tiene un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio ajustado a variaciones estacionales m/m (Tokyo Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
-0.2%
0.3%
nov 2025
0.3%
0.6%
oct 2025
0.6%
-0.1%
sept 2025
-0.1%
0.1%
ago 2025
0.1%
0.0%
jul 2025
0.0%
0.0%
jun 2025
0.0%
0.3%
may 2025
0.3%
0.4%
abr 2025
0.4%
0.3%
mar 2025
0.3%
-0.3%
feb 2025
-0.3%
0.5%
ene 2025
0.5%
0.5%
dic 2024
0.6%
0.5%
nov 2024
0.5%
0.5%
oct 2024
0.5%
-0.3%
sept 2024
-0.2%
0.5%
ago 2024
0.6%
0.1%
jul 2024
0.1%
0.3%
jun 2024
0.3%
0.4%
may 2024
0.4%
-0.3%
abr 2024
-0.4%
0.3%
mar 2024
0.3%
0.2%
feb 2024
0.3%
0.1%
ene 2024
-0.1%
0.1%
dic 2023
0.0%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
0.9%
oct 2023
0.9%
0.2%
sept 2023
0.2%
0.1%
ago 2023
0.1%
0.3%
jul 2023
0.3%
0.2%
jun 2023
0.2%
-0.1%
may 2023
-0.1%
0.5%
abr 2023
0.5%
0.3%
mar 2023
0.3%
-0.6%
feb 2023
-0.6%
0.7%
ene 2023
0.7%
0.3%
dic 2022
0.3%
0.4%
nov 2022
0.5%
0.5%
oct 2022
0.5%
0.3%
sept 2022
0.3%
0.3%
ago 2022
0.3%
0.4%
jul 2022
0.3%
0.1%
jun 2022
0.1%
0.2%
may 2022
0.2%
0.3%
abr 2022
0.4%
0.4%
mar 2022
0.4%
0.5%
feb 2022
0.5%
0.3%
ene 2022
0.3%
0.0%
dic 2021
0.1%
0.3%
nov 2021
0.3%
-0.4%
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración