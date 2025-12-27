El indicador de Exportaciones a/a muestra el cambio en las exportaciones de bienes y servicios en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre exportaciones se usa para valorar la actividad del comercio exterior de Japón y la demanda de bienes de fabricantes japoneses fuera del país.

Debido a los efectos de la "crisis financiera" de los EE.UU., Japón también se encontró inmersa en una "recesión global" que se comenta que ocurre una vez cada 100 años, y tanto las exportaciones como las importaciones descendieron bruscamente.

Los principales productos de las exportaciones japonesas son los automóviles y sus repuestos, las piezas electrónicas como los semiconductores, además del acero. Las exportaciones de "semiconductores y otros componentes electrónicos" se dan principalmente hacia países asiáticos como Taiwán, Hong Kong y Corea, con la excepción de los EE.UU. y la UE, con China a la cabeza. Las exportaciones de acero son principalmente hacia China, Tailandia y Corea.

En el pasado, los productos electrónicos también eran los principales artículos de exportación, pero ahora el mercado está siendo inundado por productos extranjeros, debido a una disminución en las capacidades tecnológicas. La animación también es conocida como una de las grandes industrias japonesas, pero, debido a que existe un problema con el modelo de ganancias, la animación apenas se refleja como un valor en las exportaciones.

Gráfico de los últimos valores: