Volumen de las exportaciones de Japón a/a (Japan Exports y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Aduanas de Japón (Japan Customs)
Sector:
Comercio
Media N/D 3.8%
3.6%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El indicador de Exportaciones a/a muestra el cambio en las exportaciones de bienes y servicios en el mes reportado, en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre exportaciones se usa para valorar la actividad del comercio exterior de Japón y la demanda de bienes de fabricantes japoneses fuera del país.

Debido a los efectos de la "crisis financiera" de los EE.UU., Japón también se encontró inmersa en una "recesión global" que se comenta que ocurre una vez cada 100 años, y tanto las exportaciones como las importaciones descendieron bruscamente.

Los principales productos de las exportaciones japonesas son los automóviles y sus repuestos, las piezas electrónicas como los semiconductores, además del acero. Las exportaciones de "semiconductores y otros componentes electrónicos" se dan principalmente hacia países asiáticos como Taiwán, Hong Kong y Corea, con la excepción de los EE.UU. y la UE, con China a la cabeza. Las exportaciones de acero son principalmente hacia China, Tailandia y Corea.

En el pasado, los productos electrónicos también eran los principales artículos de exportación, pero ahora el mercado está siendo inundado por productos extranjeros, debido a una disminución en las capacidades tecnológicas. La animación también es conocida como una de las grandes industrias japonesas, pero, debido a que existe un problema con el modelo de ganancias, la animación apenas se refleja como un valor en las exportaciones.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volumen de las exportaciones de Japón a/a (Japan Exports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
3.8%
3.6%
oct 2025
3.6%
-0.8%
4.2%
sept 2025
4.2%
-1.4%
-0.1%
ago 2025
-0.1%
-1.2%
-2.6%
jul 2025
-2.6%
3.4%
-0.5%
jun 2025
-0.5%
3.4%
-1.7%
may 2025
-1.7%
3.4%
2.0%
abr 2025
2.0%
7.4%
4.0%
mar 2025
3.9%
6.7%
11.4%
feb 2025
11.4%
0.1%
7.3%
ene 2025
7.2%
-1.0%
2.8%
dic 2024
2.8%
-0.3%
3.8%
nov 2024
3.8%
0.3%
3.1%
oct 2024
3.1%
2.6%
-1.7%
sept 2024
-1.7%
5.8%
5.5%
ago 2024
5.6%
7.3%
10.2%
jul 2024
10.3%
8.4%
5.4%
jun 2024
5.4%
12.6%
13.5%
may 2024
13.5%
13.3%
8.3%
abr 2024
8.3%
14.1%
7.3%
mar 2024
7.3%
9.9%
7.8%
feb 2024
7.8%
8.7%
11.9%
ene 2024
11.9%
9.4%
9.7%
dic 2023
9.8%
0.0%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
3.0%
1.6%
oct 2023
1.6%
6.3%
4.3%
sept 2023
4.3%
-2.1%
-0.8%
ago 2023
-0.8%
-0.5%
-0.3%
jul 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
jun 2023
1.5%
-1.3%
0.6%
may 2023
0.6%
-0.1%
2.6%
abr 2023
2.6%
5.1%
4.3%
mar 2023
4.3%
3.3%
6.5%
feb 2023
6.5%
-5.7%
3.5%
ene 2023
3.5%
2.7%
11.5%
dic 2022
11.5%
12.0%
20.0%
nov 2022
20.0%
23.9%
25.3%
oct 2022
25.3%
31.1%
28.9%
sept 2022
28.9%
20.5%
22.0%
ago 2022
22.1%
18.2%
19.0%
jul 2022
19.0%
20.9%
19.3%
jun 2022
19.4%
14.6%
15.8%
may 2022
15.8%
23.5%
12.5%
abr 2022
12.5%
-3.9%
14.7%
mar 2022
14.7%
17.4%
19.1%
feb 2022
19.1%
1.2%
9.6%
ene 2022
9.6%
27.9%
17.5%
dic 2021
17.5%
37.2%
20.5%
nov 2021
20.5%
13.1%
9.4%
oct 2021
9.4%
1.1%
13.0%
