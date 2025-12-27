El Volumen de Ventas Minoristas de los Grandes Vendedores de Japón a/a muestra el cambio en el valor total de los bienes vendidos en grandes superficies, supermercados e hipermercados en Japón, en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior

El índice valora los niveles de consumo y confianza de los consumidores. Se usa para valorar el nivel de gasto del consumidor, la inflación y el desarrollo económico en el país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés.

El Volumen de Ventas Minoristas de los Grandes Vendedores es publicado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria capta el valor total de los bienes vendidos en grandes superficies, cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados. El índice es un indicador importante del consumo personal. También se relaciona con la confianza del consumidor y se considera un indicador del ritmo de la economía japonesa.

En los últimos años, la actividad de los minoristas japoneses se ha complicado, debido a la presencia de tiendas online afiliadas al extranjero. Con la difusión de los teléfonos inteligentes desde 2010, la población, que originalmente no tenía habilidades tecnológicas, también comenzó a recurrir a los minoristas de Internet. Esto tiene un impacto negativo en los minoristas japoneses.

Gráfico de los últimos valores: