Calendario económico
Volumen de ventas minoristas de los grandes vendedores de Japón a/a (Japan Large Retailer's Sales y/y)
|Media
|N/D
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Volumen de Ventas Minoristas de los Grandes Vendedores de Japón a/a muestra el cambio en el valor total de los bienes vendidos en grandes superficies, supermercados e hipermercados en Japón, en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior
El índice valora los niveles de consumo y confianza de los consumidores. Se usa para valorar el nivel de gasto del consumidor, la inflación y el desarrollo económico en el país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del yen japonés.
El Volumen de Ventas Minoristas de los Grandes Vendedores es publicado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria capta el valor total de los bienes vendidos en grandes superficies, cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados. El índice es un indicador importante del consumo personal. También se relaciona con la confianza del consumidor y se considera un indicador del ritmo de la economía japonesa.
En los últimos años, la actividad de los minoristas japoneses se ha complicado, debido a la presencia de tiendas online afiliadas al extranjero. Con la difusión de los teléfonos inteligentes desde 2010, la población, que originalmente no tenía habilidades tecnológicas, también comenzó a recurrir a los minoristas de Internet. Esto tiene un impacto negativo en los minoristas japoneses.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Volumen de ventas minoristas de los grandes vendedores de Japón a/a (Japan Large Retailer's Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress