Der Verbraucherpreisindex s.b. spiegelt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen wider, die von den privaten Haushalten in Japan gekauft werden. Der Index schätzt die Preisveränderung aus der Sicht der Verbraucher in dem betreffenden Monat im Vergleich zum Vormonat. Die Berechnung umfasst Waren und Dienstleistungen, die die Ausgaben der privaten Haushalte charakterisieren, nicht aber Steuern und Sozialzahlungen. Der Index wird zur Messung der Inflation verwendet.

Die Preise für einige Waren und Dienstleistungen, insbesondere für bestimmte Obst- und Gemüsesorten, unterliegen deutlichen saisonalen Schwankungen, die in der Regel zyklischer Natur sind. Um saisonale Effekte zu vermeiden und um einen effizienten Vergleich des VPI von Monat zu Monat zu ermöglichen, wird eine Bereinigung vorgenommen.

Das Gewicht jedes für die Indexberechnung verwendeten Gegenstands basiert auf den Ergebnissen der Haushaltsumfrage des Ministeriums für Innere Angelegenheiten und Statistik. Die Preise der Artikel basieren auf den Einzelhandelspreisen, die in der vom Innenministerium und dem Statistikamt durchgeführten Umfrage zur Einzelhandelspreisstatistik erhoben wurden.

Im Allgemeinen ist der VPI ein wichtiger Indikator, um Veränderungen in Kauftrends und Inflation zu messen. Die Auswirkungen auf die Währungen können in beide Richtungen variieren: Generell kann der Anstieg des VPI zu einem Anstieg der Zinssätze und eines Anstiegs der lokalen Währungen führen. In einer Rezession kann das VPI-Wachstum jedoch zu einem stärkeren wirtschaftlichen Abschwung und einem Fallen der lokalen Währung führen.

Unter normalen wirtschaftlichen Entwicklungsbedingungen kann ein über den Erwartungen liegendes Wachstum als positiv für den japanischen Yen gewertet werden. Auch die Ergebnisse werden als Grundlage für verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen und Rentenrevisionen herangezogen.

