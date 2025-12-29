Wirtschaftskalender
Japan, Auslastungsrate (Japan Capacity Utilization Rate)
|Niedrig
|N/D
|-0.4%
|
2.5%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Auslastungsquote gibt den Prozentsatz der aktuell genutzten Produktionskapazität an. Dies ist ein Indikator für das Wachstum der Produktion und der Nachfrage nach Industriegütern.
Liegt die genutzte Kapazität unter 80%, gilt die Produktion als reduziert. Das Wachstum des Indikators stimuliert den Inflationsdruck und das Wirtschaftswachstum. In den meisten Fällen, wenn die Auslastung stabil über 80% liegt, wird die Rate höchstwahrscheinlich steigen.
Die Auslastung ist ein Konzept in der Wirtschaft und im Management Accounting, das angibt, wie viel von der Produktionskapazität der Anlagen das Unternehmen oder Land tatsächlich nutzt. Sie bezieht sich daher auf die tatsächliche Produktion, d.h. das, was mit den installierten Anlagen "tatsächlich" produziert wurde, im Vergleich zu dem potenziellen Volumen der Produkte, die bei voller Nutzung der Anlage hergestellt werden können.
Der Indexwert ist definiert als das maximale Produktionsvolumen, das unter Standardbedingungen mit einem bestimmten Standard für Arbeitstage, Ausrüstung und Personal produziert werden kann.
Der Indexwert, der den Prognosewert übersteigt, wirkt sich positiv auf die Yen-Kurse aus. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Auslastungsrate (Japan Capacity Utilization Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites