Die Auslastungsquote gibt den Prozentsatz der aktuell genutzten Produktionskapazität an. Dies ist ein Indikator für das Wachstum der Produktion und der Nachfrage nach Industriegütern.

Liegt die genutzte Kapazität unter 80%, gilt die Produktion als reduziert. Das Wachstum des Indikators stimuliert den Inflationsdruck und das Wirtschaftswachstum. In den meisten Fällen, wenn die Auslastung stabil über 80% liegt, wird die Rate höchstwahrscheinlich steigen.

Die Auslastung ist ein Konzept in der Wirtschaft und im Management Accounting, das angibt, wie viel von der Produktionskapazität der Anlagen das Unternehmen oder Land tatsächlich nutzt. Sie bezieht sich daher auf die tatsächliche Produktion, d.h. das, was mit den installierten Anlagen "tatsächlich" produziert wurde, im Vergleich zu dem potenziellen Volumen der Produkte, die bei voller Nutzung der Anlage hergestellt werden können.

Der Indexwert ist definiert als das maximale Produktionsvolumen, das unter Standardbedingungen mit einem bestimmten Standard für Arbeitstage, Ausrüstung und Personal produziert werden kann.

Der Indexwert, der den Prognosewert übersteigt, wirkt sich positiv auf die Yen-Kurse aus. Allerdings ist der japanische Yen tendenziell stärker von ausländischen Indikatoren betroffen als von inländischen.

