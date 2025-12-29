Die Einzelhandelsumsätze y/y zeigen das Gesamtvolumen der Verkäufe des Einzelhandels von Waren und Dienstleistungen des vergangenen Monats im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Der Einzelhandelsumsatz misst die Veränderung des Gesamtwertes der inflationsbereinigten Umsätze auf Einzelhandelsebene.

Dieser Indikator ist ein wichtiger Indikator für die Inflation im Land und ermöglicht die Bewertung der Verbraucherausgaben, die ein wichtiger Indikator für die japanische Wirtschaft ist. Er ist auch ein wichtiger Indikator für den privaten Konsum, der mit dem Vertrauen der Verbraucher korreliert und als Indikator für das Tempo der japanischen Wirtschaft angesehen wird. Er ist der wichtigste Indikator für die Konsumausgaben, die den größten Teil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen.

Der Indikator Einzelhandelsumsatz spiegelt eine monatliche Kennzahl für alle von Einzelhändlern verkauften Produkte wider, die auf einer Stichprobe von Einzelhändlern verschiedener Branchen und Größen in Japan basiert.

In den letzten Jahren ist die Tätigkeit japanischer Einzelhändler durch ausländische Online-Shops schwieriger geworden. Mit der Verbreitung der Smartphones seit 2010 begannen auch die Massen, die ursprünglich keine IT-Kenntnisse hatten, Internethändler zu nutzen. Daher hat das eine Auswirkungen auf den japanischen Einzelhandel.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des japanischen Yen auswirken.

Grafik der letzten Werte: