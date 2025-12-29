KalenderKategorien

Bank von Japan (BoJ), Tankan-Ausblick großer Hersteller (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Bank of Japan
Sektor:
Geschäft
Mittel 15 12
12
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
19
15
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der offizielle Name von Tankan ist die "Umfrage zur kurzfristigen Wirtschaftsbeobachtung". Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Sie wird vierteljährlich unter rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.

Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte von Geschäftsplänen wie Geschäftsbedingungen, wirtschaftliches Umfeld, Umsätze, Einnahmen und Investitionen.

Der BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook (Ausblick der Großhersteller) spiegelt die Prognosen der Industrieunternehmen über das Tempo des Wirtschaftswachstums und das Geschäftsumfeld für das nächste Quartal wider. Die Berechnung basiert auf der Befragung von führenden Vertretern der Industrie. Die Fragen befassen sich mit dem Geschäftsumfeld, Angebot und Nachfrage, Lagerbestände, Produktionsvolumen, Beschäftigung, Finanzsituation, Gewinnen, Steuer- und Kreditkonditionen, sowie den Veränderungen der Produktpreise.

Der von der Bank of Japan veröffentlichte Index National Short-term Economic Survey (nationale kurzfristige Konjunkturumfrage, Tankan) ist ein wichtiger Indikator für die japanische Wirtschaft, der die Geschäftslage großer Unternehmen bestimmt und weitgehend dem verarbeitenden Gewerbe zugeschrieben wird.

Eine Zahl über 0 bedeutet eine Verbesserung, während eine Zahl unter 0 eine Verschlechterung anzeigt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Tankan-Ausblick großer Hersteller (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
4 Q 2025
15
12
12
3 Q 2025
12
12
12
2 Q 2025
12
12
12
1 Q 2025
12
13
13
4 Q 2024
13
14
14
3 Q 2024
14
11
14
2 Q 2024
14
9
10
1 Q 2024
10
4
8
4 Q 2023
8
10
10
3 Q 2023
10
8
9
2 Q 2023
9
-3
3
1 Q 2023
3
2
6
4 Q 2022
6
10
9
3 Q 2022
9
8
10
2 Q 2022
10
3
9
1 Q 2022
9
13
13
4 Q 2021
13
19
14
3 Q 2021
14
14
13
2 Q 2021
13
4
4
1 Q 2021
4
4
-8
4 Q 2020
-8
-12
-17
3 Q 2020
-17
-32
-27
2 Q 2020
-27
-15
-11
1 Q 2020
-11
-1
0
4 Q 2019
0
-1
2
3 Q 2019
2
9
7
2 Q 2019
7
5
8
1 Q 2019
8
11
15
4 Q 2018
15
16
19
3 Q 2018
19
20
21
2 Q 2018
21
18
20
1 Q 2018
20
16
21
4 Q 2017
19
23
19
3 Q 2017
19
4
15
2 Q 2017
15
5
11
1 Q 2017
11
8
4 Q 2016
8
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
3
1 Q 2016
3
7
4 Q 2015
7
10
3 Q 2015
10
16
2 Q 2015
16
10
1 Q 2015
10
9
4 Q 2014
9
13
3 Q 2014
13
15
2 Q 2014
15
8
1 Q 2014
8
14
4 Q 2013
14
11
3 Q 2013
11
10
12
