Der offizielle Name von Tankan ist die "Umfrage zur kurzfristigen Wirtschaftsbeobachtung". Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Sie wird vierteljährlich unter rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.

Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte von Geschäftsplänen wie Geschäftsbedingungen, wirtschaftliches Umfeld, Umsätze, Einnahmen und Investitionen.

Der BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook (Ausblick der Großhersteller) spiegelt die Prognosen der Industrieunternehmen über das Tempo des Wirtschaftswachstums und das Geschäftsumfeld für das nächste Quartal wider. Die Berechnung basiert auf der Befragung von führenden Vertretern der Industrie. Die Fragen befassen sich mit dem Geschäftsumfeld, Angebot und Nachfrage, Lagerbestände, Produktionsvolumen, Beschäftigung, Finanzsituation, Gewinnen, Steuer- und Kreditkonditionen, sowie den Veränderungen der Produktpreise.

Der von der Bank of Japan veröffentlichte Index National Short-term Economic Survey (nationale kurzfristige Konjunkturumfrage, Tankan) ist ein wichtiger Indikator für die japanische Wirtschaft, der die Geschäftslage großer Unternehmen bestimmt und weitgehend dem verarbeitenden Gewerbe zugeschrieben wird.

Eine Zahl über 0 bedeutet eine Verbesserung, während eine Zahl unter 0 eine Verschlechterung anzeigt.

Grafik der letzten Werte: