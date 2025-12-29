Der Corporate Goods Price Index (Warenpreise der Firmen) y/y der Bank of Japan spiegelt die Veränderung der Preise für Inlandsprodukte im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Dieser Preisindex spiegelt die Preise von Waren wider, die zwischen Unternehmen gehandelt werden. Der Index wird seit Januar 2003 berechnet. Früher wurde es als Großhandelspreisindex bezeichnet.

Obwohl die Bank of Japan kein staatliches Verwaltungsorgan ist, wird die Geldpolitik als der Kategorie Verwaltung zugeordnet und als in Übereinstimmung mit dem Unabhängigen Verwaltungsausschuss betrachtet.

Während die langfristige Preisstabilität makroökonomisch wichtig ist, bevorzugt der politische Sektor tendenziell einen kurzfristigen Ansatz, so dass die Autonomie aus der Perspektive der langfristigen Sicherheit im öffentlichen Interesse und der politischen Neutralität anerkannt wird.

Der Corporate Goods Price Index (Warenpreis der Firmen, CGPI) ist ein Index, der die Veränderung der Verkaufspreise von Produkten misst, die von japanischen Unternehmen gekauft wurden. Der CPGI misst die Veränderungen der Inflationsraten in Japan aus Herstellersicht und korreliert mit dem Verbraucherpreisindex (VPI).

In Japan gibt es viele große Katastrophen, die einen starken Einfluss auf diesen Index haben können. Werte, die höher als erwartet ausfallen, werden für JPY im Allgemeinen als positiv/bullish angesehen, während niedrigere Werte als erwartet als negativ/bearish für JPY interpretiert werden.

