Die baren Arbeitseinkünfte y/y zeigen die Veränderung des Durchschnittseinkommens pro Vollzeitbeschäftigtem (ohne Steuern) im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Berechnung beinhaltet Überstundenvergütungen und Boni und nicht Erträge aus Dividenden und Finanzanlagen.

Der durchschnittliche Lohnanstieg spiegelt das Wirtschaftswachstum wider. Der Index wird zur Messung der Inflation verwendet. Ein Indexwert, der die Prognose übersteigt, hat positive Auswirkungen auf den Yen.

In Japan sind die Veränderungen der Löhne der Arbeitnehmer trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs sehr schwach. Dies ist ein soziales Problem, da japanische Unternehmen weiterhin über interne Reserven verfügen. Außerdem wurde Japan früher als eine bürgerliche Gesellschaft bezeichnet, und viele Menschen hatten ähnliche Einkommen, aber die Kluft vergrößert sich seit den 2000er Jahren. Daher ist die Verteilung des Lohneinkommens eine Grafik mit zwei Maxima.

Der Mindestlohn variiert je nach Region, liegt aber fast immer bei etwa 1000 Yen/h. Darüber hinaus wird die Bezahlung von Überstunden in Japan oft nicht fair bezahlt, aber viele Japaner streiken immer noch nicht oder wechseln die Arbeitsstelle. Da es das Gesetz erschwert, die Löhne nach ihrer Erhöhung zu senken, werden die an die Arbeitnehmer ausgeschütteten Gewinne oft als Boni bezahlt. Die Daten zu einigen Löhnen in den 2010er Jahren wurden gelöscht, weil die Regierung sie manipuliert hat.

Grafik der letzten Werte: