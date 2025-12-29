Wirtschaftskalender
Japan, Einkommen aus abhängiger Beschäftigung j/j (Japan Labor Cash Earnings y/y)
|Niedrig
|2.6%
|1.5%
|
2.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.0%
|
2.6%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die baren Arbeitseinkünfte y/y zeigen die Veränderung des Durchschnittseinkommens pro Vollzeitbeschäftigtem (ohne Steuern) im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Berechnung beinhaltet Überstundenvergütungen und Boni und nicht Erträge aus Dividenden und Finanzanlagen.
Der durchschnittliche Lohnanstieg spiegelt das Wirtschaftswachstum wider. Der Index wird zur Messung der Inflation verwendet. Ein Indexwert, der die Prognose übersteigt, hat positive Auswirkungen auf den Yen.
In Japan sind die Veränderungen der Löhne der Arbeitnehmer trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs sehr schwach. Dies ist ein soziales Problem, da japanische Unternehmen weiterhin über interne Reserven verfügen. Außerdem wurde Japan früher als eine bürgerliche Gesellschaft bezeichnet, und viele Menschen hatten ähnliche Einkommen, aber die Kluft vergrößert sich seit den 2000er Jahren. Daher ist die Verteilung des Lohneinkommens eine Grafik mit zwei Maxima.
Der Mindestlohn variiert je nach Region, liegt aber fast immer bei etwa 1000 Yen/h. Darüber hinaus wird die Bezahlung von Überstunden in Japan oft nicht fair bezahlt, aber viele Japaner streiken immer noch nicht oder wechseln die Arbeitsstelle. Da es das Gesetz erschwert, die Löhne nach ihrer Erhöhung zu senken, werden die an die Arbeitnehmer ausgeschütteten Gewinne oft als Boni bezahlt. Die Daten zu einigen Löhnen in den 2010er Jahren wurden gelöscht, weil die Regierung sie manipuliert hat.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Einkommen aus abhängiger Beschäftigung j/j (Japan Labor Cash Earnings y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites