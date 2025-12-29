KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Japan, Verbrauchervertrauensindex (Japan Consumer Confidence Index)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
Verbraucher
Niedrig N/D 35.1
35.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Verbrauchervertrauensindex spiegelt die Stimmung der Haushalte über die wirtschaftliche Aktivität wider. Der Index basiert auf Umfragen bei mehr als 8.000 Haushalten, einschließlich Verbrauchermeinungen zu Lebensstandard, Einkommen, Beschäftigung und Kaufbereitschaft von langlebigen Gütern.

Die Umfrage zielt darauf ab, ein schnelles Verständnis der Veränderungen in der Wahrnehmung der Verbraucher, der Preiserwartung und des Kaufs/Ersatzes wichtiger langlebiger Konsumgüter als grundlegendes Instrument zur Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung zu gewinnen.

Seit 2000 ist die soziale Ungleichheit in Japan deutlich geworden, und es gibt einen großen Unterschied in den Konsumaktivitäten zwischen der Gruppe mit niedrigem Einkommen und der Gruppe mit hohem Einkommen.

Der Verbrauchervertrauensindex ist im Allgemeinen mit dem privaten Konsum und dem BIP korreliert und gilt als ein Frühindikator dafür. In Japan wird jedoch der US-Verbrauchervertrauensindex als wichtiger angesehen als der japanische Verbrauchervertrauensindex.

Japans kurzfristige Wirtschaftsaussichten werden auf der Grundlage des Verbrauchervertrauensindex gemessen. Über den Erwartungen liegende Werte gelten für den japanischen Yen als positiv.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Verbrauchervertrauensindex (Japan Consumer Confidence Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
35.1
35.8
Okt 2025
35.8
34.8
35.3
Sep 2025
35.3
34.6
34.9
Aug 2025
34.9
33.2
33.7
Jul 2025
33.7
33.3
34.5
Jun 2025
34.5
33.3
32.8
Mai 2025
32.8
30.3
31.2
Apr 2025
31.2
33.9
34.1
Mär 2025
34.1
34.7
35.0
Feb 2025
35.0
34.8
35.2
Jan 2025
35.2
35.8
36.2
Dez 2024
36.2
35.7
36.4
Nov 2024
36.4
36.0
36.2
Okt 2024
36.2
38.0
36.9
Sep 2024
36.9
38.1
36.7
Aug 2024
36.7
36.9
36.7
Jul 2024
36.7
35.3
36.4
Jun 2024
36.4
35.9
36.2
Mai 2024
36.2
38.0
38.3
Apr 2024
38.3
39.3
39.5
Mär 2024
39.5
38.1
39.1
Feb 2024
39.1
39.3
38.0
Jan 2024
38.0
37.4
37.2
Dez 2023
37.2
35.8
36.1
Nov 2023
36.1
35.4
35.7
Okt 2023
35.7
35.6
35.2
Sep 2023
35.2
36.6
36.2
Aug 2023
36.2
36.6
37.1
Jul 2023
37.1
36.0
36.2
Jun 2023
36.2
35.6
36.0
Mai 2023
36.0
34.6
35.4
Apr 2023
35.4
32.4
33.9
Mär 2023
33.9
30.9
31.1
Feb 2023
31.1
30.5
31.0
Jan 2023
31.0
29.3
30.3
Dez 2022
30.3
29.1
28.6
Nov 2022
28.6
30.2
29.9
Okt 2022
29.9
31.5
30.8
Sep 2022
30.8
31.2
32.5
Aug 2022
32.5
31.0
30.2
Jul 2022
30.2
33.0
32.1
Jun 2022
32.1
33.4
34.1
Mai 2022
34.1
33.9
33.0
Apr 2022
33.0
33.9
32.8
Mär 2022
32.8
35.9
35.3
Feb 2022
35.3
37.8
36.7
Jan 2022
36.7
39.1
39.1
Dez 2021
39.1
39.1
39.2
Nov 2021
39.2
38.4
39.2
Okt 2021
39.2
37.2
37.8
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen