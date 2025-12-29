Die Überstundenvergütung im Jahr spiegelt eine Veränderung der Überstundenzuschläge für japanische Mitarbeiter im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Die Arbeitswoche in Japan umfasst 40 Stunden. Wenn ein Mitarbeiter mehr als 40 Stunden pro Woche arbeitet, muss das Unternehmen Überstunden an den Mitarbeiter auszahlen (es sei denn, er arbeitet in einer leitenden Position). Wenn die Mitarbeiter des Unternehmens regelmäßig Überstunden leisten, sollte das Unternehmen eine separate Vereinbarung ausarbeiten und dem Arbeitsinspektionsamt vorlegen. Die Überstundenbezahlung in Japan wird in Übereinstimmung mit dem Arbeitsrecht festgelegt und hängt von der geleisteten Arbeitszeit ab.

Allerdings werden Überstunden in Japan oft nicht fair bezahlt, aber viele Japaner streiken noch immer nicht oder wechseln den Arbeitsplatz, da in der japanischen Gesellschaft angenommen wird, dass ein häufiger Arbeitsplatzwechsel die weitere Beschäftigung negativ beeinflussen kann.

In Japan sind trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs die Löhne der Arbeitnehmer, einschließlich der Überstundenbezahlung, nur schleppend gestiegen. Früher nannte man Japan eine reine Mittelstandsgesellschaft, und viele Menschen hatten ähnliche Einkommen, aber die Kluft hat sich seit den 2000er Jahren vergrößert. Daher ist die Verteilung des Lohneinkommens eine Grafik mit zwei Maxima.

Im Allgemeinen spiegelt das Wachstum der Löhne und Überstundenzuschläge die wirtschaftliche Expansion wider. Da sich diese Daten in Japan jedoch nicht wesentlich ändern, ist der Einfluss des Indikators Überstundenbezahlung auf die nationalen Währungsnotierungen eher gering.

Grafik der letzten Werte: