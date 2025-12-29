Der Index der Industrieproduktion m/m misst die monatliche Produktion des verarbeitenden Gewerbes, während der Prognosewert das erwartete Produktionsniveau nach zwei Monaten angibt. Diese Prognose wird auf der Grundlage der aktuellen Produktionsdaten für alle Sektoren Japans, einschließlich Industrie, Bergbau und Energie, erstellt.

Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie führt eine regelmäßige Erhebung der Produktion durch, in deren Verlauf es eine Produktionsprognose mit 1-2 Monaten Vorlauf veröffentlicht. Obwohl dieser Wirtschaftssektor zu einem kleinen Teil zum nationalen BIP beiträgt, reagiert die Industrieproduktion empfindlich auf Raten und Verbrauchernachfrage. Daher erlaubt eine Prognose der Industrieproduktion mit zwei Monaten Vorlauf eine Vorhersage der zukünftigen Veränderungen des BIP.

Der Zweck der monatlichen Produktionsprognose ist es, die Grundlage für die Berechnung der geplanten Produktionsmengen für den laufenden und die nächsten Monate vorzubereiten. Dieser Indikator kann die sich ändernden Geschäftsbedingungen widerspiegeln und eine Vorstellung davon vermitteln, wohin sich die Wirtschaft in der nächsten Zeit entwickeln wird.

Da die Produktion die Konjunkturlage widerspiegelt, wird eine positive Prognose als positiver Faktor für die gesamte Wirtschaft und für die Notierungen des japanischen Yen angesehen. Umgekehrt kann eine negative Prognose eine Verlangsamung der volkswirtschaftlichen Entwicklung bedeuten und sich negativ auf die Landeswährung auswirken.

Grafik der letzten Werte: