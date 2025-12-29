KalenderKategorien

Japan, Industrieproduktionsprognose 2 Monate vor m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Index der Industrieproduktion m/m misst die monatliche Produktion des verarbeitenden Gewerbes, während der Prognosewert das erwartete Produktionsniveau nach zwei Monaten angibt. Diese Prognose wird auf der Grundlage der aktuellen Produktionsdaten für alle Sektoren Japans, einschließlich Industrie, Bergbau und Energie, erstellt.

Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie führt eine regelmäßige Erhebung der Produktion durch, in deren Verlauf es eine Produktionsprognose mit 1-2 Monaten Vorlauf veröffentlicht. Obwohl dieser Wirtschaftssektor zu einem kleinen Teil zum nationalen BIP beiträgt, reagiert die Industrieproduktion empfindlich auf Raten und Verbrauchernachfrage. Daher erlaubt eine Prognose der Industrieproduktion mit zwei Monaten Vorlauf eine Vorhersage der zukünftigen Veränderungen des BIP.

Der Zweck der monatlichen Produktionsprognose ist es, die Grundlage für die Berechnung der geplanten Produktionsmengen für den laufenden und die nächsten Monate vorzubereiten. Dieser Indikator kann die sich ändernden Geschäftsbedingungen widerspiegeln und eine Vorstellung davon vermitteln, wohin sich die Wirtschaft in der nächsten Zeit entwickeln wird.

Da die Produktion die Konjunkturlage widerspiegelt, wird eine positive Prognose als positiver Faktor für die gesamte Wirtschaft und für die Notierungen des japanischen Yen angesehen. Umgekehrt kann eine negative Prognose eine Verlangsamung der volkswirtschaftlichen Entwicklung bedeuten und sich negativ auf die Landeswährung auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Industrieproduktionsprognose 2 Monate vor m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Jan 2026
N/D
Dez 2025
N/D
-0.9%
Nov 2025
-0.9%
1.2%
Okt 2025
1.2%
-0.3%
Sep 2025
-0.3%
0.8%
Aug 2025
0.8%
-0.7%
Jul 2025
-0.7%
-3.4%
Jun 2025
-3.4%
3.9%
Mai 2025
3.9%
0.1%
Apr 2025
0.1%
-2.0%
Mär 2025
-2.0%
1.2%
Feb 2025
1.2%
1.3%
Jan 2025
1.3%
-0.5%
Dez 2024
-0.5%
-3.7%
Nov 2024
-3.7%
6.1%
Okt 2024
6.1%
-3.3%
Sep 2024
-3.3%
0.7%
Aug 2024
0.7%
3.6%
Jul 2024
3.6%
-5.6%
Jun 2024
-5.6%
4.4%
Mai 2024
4.4%
3.3%
Apr 2024
3.3%
2.0%
Mär 2024
2.0%
2.2%
Feb 2024
2.2%
-7.2%
Jan 2024
-7.2%
3.2%
Dez 2023
3.2%
-2.8%
Nov 2023
-2.8%
3.8%
Okt 2023
3.8%
2.4%
Sep 2023
2.4%
1.1%
Aug 2023
1.1%
-0.6%
Jul 2023
-0.6%
1.2%
Jun 2023
1.2%
-2.0%
Mai 2023
-2.0%
4.4%
Apr 2023
4.4%
0.7%
Mär 2023
0.7%
4.1%
Feb 2023
4.1%
-0.6%
Jan 2023
-0.6%
2.4%
Dez 2022
2.4%
0.8%
Nov 2022
0.8%
3.2%
Okt 2022
3.2%
0.8%
Sep 2022
0.8%
6.0%
Aug 2022
6.0%
2.5%
Jul 2022
2.5%
8.9%
Jun 2022
8.9%
-0.8%
Mai 2022
-0.8%
9.6%
Apr 2022
9.6%
0.1%
Mär 2022
0.1%
2.2%
Feb 2022
2.2%
5.0%
Jan 2022
5.0%
2.1%
Dez 2021
2.1%
5.7%
