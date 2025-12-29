Wirtschaftskalender
Bank von Japan (BoJ), Zinsentscheid (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
|Hoch
|0.8%
|
0.5%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
0.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Zinsentscheid der BoJ wird 8 Mal im Jahr getroffen. Der Zinssatz der Regulierungsbehörde ist der für Kredite an Geschäftsbanken. Die Festlegung des Zinssatzes ist eines der wichtigsten Instrumente der Geldpolitik der Bank von Japan zur Regulierung der Stärke der eigenen Währung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Bank of Japan (BoJ) finden einen Konsens über die Festlegung des Zinssatzes.
Wenn es der Wirtschaft schlecht ist, werden die Zinsen gesenkt, geht es ihr gut, werden sie erhöht. Es gab auch Jahre, in denen die Zinsen negativ wurden, weil die Wirtschaft zu schlecht war. Aufgrund der langfristigen Rezession, bekannt als "die verlorenen 20 Jahre", nehmen die japanischen Banken eine langfristige monetäre Lockerung vor.
Händler beobachten die Zinsänderungen genau, da kurzfristige Zinssätze der Hauptfaktor bei der Währungsbewertung sind.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Zinsentscheid (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites