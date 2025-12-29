KalenderKategorien

Bank von Japan (BoJ), Zinsentscheid (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Bank of Japan
Sektor:
Geld
Hoch 0.8%
0.5%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.8%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Zinsentscheid der BoJ wird 8 Mal im Jahr getroffen. Der Zinssatz der Regulierungsbehörde ist der für Kredite an Geschäftsbanken. Die Festlegung des Zinssatzes ist eines der wichtigsten Instrumente der Geldpolitik der Bank von Japan zur Regulierung der Stärke der eigenen Währung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Bank of Japan (BoJ) finden einen Konsens über die Festlegung des Zinssatzes.

Wenn es der Wirtschaft schlecht ist, werden die Zinsen gesenkt, geht es ihr gut, werden sie erhöht. Es gab auch Jahre, in denen die Zinsen negativ wurden, weil die Wirtschaft zu schlecht war. Aufgrund der langfristigen Rezession, bekannt als "die verlorenen 20 Jahre", nehmen die japanischen Banken eine langfristige monetäre Lockerung vor.

Händler beobachten die Zinsänderungen genau, da kurzfristige Zinssätze der Hauptfaktor bei der Währungsbewertung sind.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Zinsentscheid (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
0.8%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-0.1%
