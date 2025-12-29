Der Zinsentscheid der BoJ wird 8 Mal im Jahr getroffen. Der Zinssatz der Regulierungsbehörde ist der für Kredite an Geschäftsbanken. Die Festlegung des Zinssatzes ist eines der wichtigsten Instrumente der Geldpolitik der Bank von Japan zur Regulierung der Stärke der eigenen Währung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Bank of Japan (BoJ) finden einen Konsens über die Festlegung des Zinssatzes.

Wenn es der Wirtschaft schlecht ist, werden die Zinsen gesenkt, geht es ihr gut, werden sie erhöht. Es gab auch Jahre, in denen die Zinsen negativ wurden, weil die Wirtschaft zu schlecht war. Aufgrund der langfristigen Rezession, bekannt als "die verlorenen 20 Jahre", nehmen die japanischen Banken eine langfristige monetäre Lockerung vor.

Händler beobachten die Zinsänderungen genau, da kurzfristige Zinssätze der Hauptfaktor bei der Währungsbewertung sind.

Grafik der letzten Werte: