Die Zahl der Baubeginne im Jahresvergleich spiegelt die Veränderungen in der Anzahl der neuen Wohnungsbauprojekte wider, die im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat begonnen wurden. Das Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus veröffentlicht die entsprechenden Daten am letzten Tag des Berichtsmonats.

Die Daten des Baugewerbes sind auf Monatsbasis schwer zu vergleichen, da die Mengen stark von der Saison und anderen Faktoren abhängen. So steigt das Bauvolumen in Japan nach der Regenzeit und im Sommer an; in kälteren Regionen geht das Bauvolumen im Spätherbst deutlich zurück. Die Baudynamik spiegelt sich daher am besten in den Indikatoren des Vorjahres wider.

Vor Baubeginn sollte ein Unternehmen eine Baubeginnanzeige einreichen. Der Indikator wird auf der Grundlage dieser Meldungen erstellt. Die Unternehmen geben das Baugebiet und die geschätzten Kosten an, wodurch sich die Auswirkungen auf andere Arten von Produktionstätigkeiten (z. B. die Herstellung von Baumaterialien) und die Beschäftigung im Baugewerbe beurteilen lassen. Darüber hinaus kann ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern zu einer erhöhten Nachfrage nach anderen Produkten führen, die von den Käufern neuer Häuser benötigt werden, wie z. B. neue Möbel, Geräte usw. Im Allgemeinen deutet ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern auf das Wachstum der Wohlfahrt der Bevölkerung hin.

Daher könnten sich höhere Werte bei den Baubeginnen positiv auf die Notierungen des japanischen Yen auswirken.

Grafik der letzten Werte: