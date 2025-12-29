Der offizielle Name von Tankan ist die "Umfrage zur kurzfristigen Wirtschaftsbeobachtung". Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Sie wird vierteljährlich unter rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.

Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte von Geschäftsplänen wie Geschäftsbedingungen, wirtschaftliches Umfeld, Umsätze, Einnahmen und Investitionen.

Der BoJ Tankan Large Manufacturing Index (Großherstellerindex) zeigt die Stimmung der Großunternehmen über das Tempo des Wirtschaftswachstums und das Geschäftsumfeld für einen bestimmten Zeitraum. Große Unternehmen sind solche mit einem Kapital von 300 Millionen Yen oder mehr oder solche mit mehr als dreihundert Mitarbeitern. Die Berechnung basiert auf der Umfrage, die Fragen zu Geschäftsumfeld, Nachfrage und Angebot, Lagerbestand, Produktion, Beschäftigung, Finanzstatus, Ertrags-, Steuer- und Kreditbedingungen sowie Produktpreisänderungen umfasst.

Der Export von Industriegütern macht einen wichtigen Teil des BIP des Landes aus, daher definiert der Index das Niveau der japanischen Wirtschaftsentwicklung und die Situation im verarbeitenden Gewerbe.

Der Index ist ein wichtiger Indikator für die japanische Wirtschaft und wird weitgehend dem verarbeitenden Gewerbe zugeschrieben. Eine Zahl über 0 bedeutet eine Verbesserung, aber eine Zahl unter 0 bedeutet eine Verschlechterung.

Grafik der letzten Werte: