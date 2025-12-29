KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Bank von Japan (BoJ), Tankan-Index großer Hersteller (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Bank of Japan
Sektor:
Geschäft
Mittel 15 12
14
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
14
15
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der offizielle Name von Tankan ist die "Umfrage zur kurzfristigen Wirtschaftsbeobachtung". Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Sie wird vierteljährlich unter rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.

Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte von Geschäftsplänen wie Geschäftsbedingungen, wirtschaftliches Umfeld, Umsätze, Einnahmen und Investitionen.

Der BoJ Tankan Large Manufacturing Index (Großherstellerindex) zeigt die Stimmung der Großunternehmen über das Tempo des Wirtschaftswachstums und das Geschäftsumfeld für einen bestimmten Zeitraum. Große Unternehmen sind solche mit einem Kapital von 300 Millionen Yen oder mehr oder solche mit mehr als dreihundert Mitarbeitern. Die Berechnung basiert auf der Umfrage, die Fragen zu Geschäftsumfeld, Nachfrage und Angebot, Lagerbestand, Produktion, Beschäftigung, Finanzstatus, Ertrags-, Steuer- und Kreditbedingungen sowie Produktpreisänderungen umfasst.

Der Export von Industriegütern macht einen wichtigen Teil des BIP des Landes aus, daher definiert der Index das Niveau der japanischen Wirtschaftsentwicklung und die Situation im verarbeitenden Gewerbe.

Der Index ist ein wichtiger Indikator für die japanische Wirtschaft und wird weitgehend dem verarbeitenden Gewerbe zugeschrieben. Eine Zahl über 0 bedeutet eine Verbesserung, aber eine Zahl unter 0 bedeutet eine Verschlechterung.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von Japan (BoJ), Tankan-Index großer Hersteller (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
4 Q 2025
15
12
14
3 Q 2025
14
9
13
2 Q 2025
13
10
12
1 Q 2025
12
10
14
4 Q 2024
14
10
13
3 Q 2024
13
12
13
2 Q 2024
13
10
11
1 Q 2024
11
9
13
4 Q 2023
12
14
9
3 Q 2023
9
8
5
2 Q 2023
5
-4
1
1 Q 2023
1
7
7
4 Q 2022
7
10
8
3 Q 2022
8
5
9
2 Q 2022
9
1
14
1 Q 2022
14
9
17
4 Q 2021
18
25
18
3 Q 2021
18
19
14
2 Q 2021
14
0
5
1 Q 2021
5
-9
-10
4 Q 2020
-10
-28
-27
3 Q 2020
-27
-40
-34
2 Q 2020
-34
-7
-8
1 Q 2020
-8
-4
0
4 Q 2019
0
9
5
3 Q 2019
5
9
7
2 Q 2019
7
13
12
1 Q 2019
12
18
19
4 Q 2018
19
16
19
3 Q 2018
19
16
21
2 Q 2018
21
23
24
1 Q 2018
24
23
26
4 Q 2017
25
25
22
3 Q 2017
22
21
17
2 Q 2017
17
12
12
1 Q 2017
12
10
4 Q 2016
10
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
6
1 Q 2016
6
12
4 Q 2015
12
12
3 Q 2015
12
15
2 Q 2015
15
12
1 Q 2015
12
12
4 Q 2014
12
13
3 Q 2014
13
12
2 Q 2014
12
17
1 Q 2014
17
16
4 Q 2013
16
12
3 Q 2013
12
4
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen