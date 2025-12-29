Der Umsatz großer Einzelhändler y/y spiegeln die Veränderungen des Gesamtwertes der in großen Geschäften, Supermärkten und Hypermärkten in Japan verkauften Waren im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Der Index bewertet den Konsum und das Vertrauen der Verbraucher. Er wird verwendet, um das Niveau der Konsumausgaben, die Inflation und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu bewerten. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die Kurse des japanischen Yen auswirken.

Der vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie veröffentlichte Umsatz großer Einzelhändler erfasst den Gesamtwert der Waren, die in großen Geschäften, Einzelhandelsketten und Supermärkten verkauft werden. Der Index ist ein wichtiger Indikator für den persönlichen Konsum. Er korreliert auch mit dem Verbrauchervertrauen und gilt als Indikator für das japanische Wirtschaftstempo.

In den letzten Jahren ist die Tätigkeit japanischer Einzelhändler durch ausländische Online-Shops schwieriger geworden. Mit der Verbreitung der Smartphones seit 2010 begannen auch die Massen, die ursprünglich keine IT-Kenntnisse hatten, Internethändler zu nutzen. Dies hat negative Auswirkungen auf den japanischen Einzelhandel.

Grafik der letzten Werte: