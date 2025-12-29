Der Kern-VPI y/y spiegelt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen wider, die von privaten Haushalten in Japan gekauft wurden. Der Index schätzt die Preisänderungen aus der Sicht der Verbraucher, in einem bestimmten Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Berechnung umfasst Waren und Dienstleistungen und kennzeichnet die Ausgaben der privaten Haushalte, Steuern und Sozialabgaben sind nicht enthalten. Die Lebensmittelpreise sind aufgrund ihrer hohen Volatilität aus dem Index ausgeschlossen.

Dieser Index wird verwendet, um die Inflation und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu messen. Der Nationale Kernverbraucherpreisindex (VPI) ist ein Indikator, der Preisschwankungen bei Waren und Dienstleistungen, ohne Nahrungsmittel und Energie, misst.

Der VPI misst Preisschwankungen aus Sicht des Verbrauchers. Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum wird als positiv für den japanischen Yen angesehen.

Die BoJ schenkt den Kerninflationsdaten in der Regel mehr Aufmerksamkeit. Der Index ist eine wichtige Methode, um Veränderungen in den Kauftrends und der Inflation in Japan zu messen. In den letzten Jahren war der Konsum in Japan schleppend, und die Erhöhung der Verbrauchssteuer dürfte den Konsum in Zukunft weiter senken.

Grafik der letzten Werte: