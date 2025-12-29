Der von der BoJ getrimmte mittlere Kern-Verbraucherpreisindex spiegelt eine Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im angegebenen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat wider. Der VPI ohne Nahrungsmittel und Energie, die sehr empfindlich auf saisonale Schwankungen oder staatliche Regulierung reagieren, gilt als das zuverlässigste Abbild der Verbraucherpreise.

Dies ist einer der alternativen Ansätze zur Bewertung der Kerninflation. Neben dem Ausschluss stark schwankender Produkt- und Energiepreise werden auch 10 % der Elemente des Warenkorbs mit den geringsten Preisänderungen und 10 % der Elemente mit den höchsten Veränderungen zur Berechnung des getrimmter Mittelwert des VPI (Trimmed Mean CPI) ausgeschlossen. Der Warenkorb wird dann durch die verbleibende Menge geschätzt.

Der Grund für diese "Trimmung" ist, dass die Preisänderungen bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen manchmal zu groß oder zu klein sein können, was sich auf den resultierenden durchschnittlichen Inflationswert auswirkt. Relevante Preisänderungen können die resultierenden Werte verzerren. Wenn beispielsweise stark volatile Posten große Gewichte haben, kann sich dies entsprechend auf die Durchschnittswerte auswirken. Daher werden solche Posten aus der berechneten Stichprobe ausgeschlossen.

Der Index wird auf der Grundlage von Erhebungen zur Einzelhandelspreisstatistik erstellt, die vom Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation veröffentlicht wurden. Die statistische Erhebung begann im August 1946. Die allgemeine Statistik bezieht sich auf den nationalen Verbraucherpreisindex. Der getrimmte VPI gilt als der am besten geeignete Index zur Beurteilung der mittelfristigen Inflationsentwicklung der Verbraucherpreise.

Werte über den Erwartungen werden normalerweise als günstig für JPY-Notierungen angesehen (da die BoJ die Zinsen erhöhen kann, um die Inflation zu bekämpfen, was wiederum ausländische Investitionen anziehen kann).

Grafik der letzten Werte: