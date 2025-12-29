Wirtschaftskalender
Der BoJ Tankan Small Manufacturing Index (Kleinhersteller) zeigt, wie kleine Industrieunternehmen in Japan das Tempo des Wirtschaftswachstums und das Geschäftsumfeld im jeweiligen Zeitraum schätzen. Tankan ist eine statistische Umfrage der Bank of Japan, die auf statistischen Methoden basiert und darauf abzielt, die Trends des Unternehmens im ganzen Land genau zu verstehen und zur ordnungsgemäßen Verwaltung der Geldpolitik beizutragen. 99,7 Prozent der japanischen Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen, aber in der japanischen Fertigungsindustrie gibt es eine Zulieferstruktur großer Unternehmen.
Sie wird vierteljährlich für rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt.
Der Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte von Geschäftsplänen wie Geschäftslage, wirtschaftliches Umfeld, Umsätze, Einnahmen und Investitionen.
Der Index basiert auf den Umfragen unter den Repräsentanten von rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land. Repräsentanten japanischer Unternehmen sind aufgrund des Senioritätssystems in der Regel ältere Menschen. Daher neigen sie bei Umfragen dazu, eine konservative Meinung zu äußern. Der Fragebogen enthält Fragen zu Geschäftsbedingungen, Angebot und Nachfrage, Lagerbestände, Produktionsvolumen, Beschäftigung, Gewinn etc. Die Befragten können aus drei Möglichkeiten auszuwählen: günstig, nicht so günstig und ungünstig.
