Japan, Importe j/j (Japan Imports y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Japanischer Zoll (Japan Customs)
Sektor:
Handel
Niedrig N/D 0.6%
0.7%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der japanische Importindikator y/y spiegelt die Veränderungen der Importe von Waren und Dienstleistungen im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Informationen über Importe werden verwendet, um die japanische Außenhandelsaktivität und die Nachfrage nach importierten Waren im Land zu beurteilen.

Aufgrund der Auswirkungen der "Finanzkrise" der Vereinigten Staaten stieß auch Japan auf eine "globale Rezession", die alle 100 Jahre stattfinden soll, und sowohl die Exporte als auch die Importe gingen stark zurück.

Die Hauptimporte Japans sind Rohöl, LNG (Flüssigerdgas), Kleidung und Zubehör, Arzneimittel, Telekommunikationsgeräte, Halbleiter und andere elektronische Komponenten. Rohöl, das als Kraftstoff für Autos, Schiffe, Flugzeuge und Strom für Fabriken verwendet wird, wird hauptsächlich aus dem Mittleren Osten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten importiert. LNG, ein Rohstoff für Kraftwerkskraftstoffe und Stadtgas, wird hauptsächlich aus Australien, Malaysia, Katar, Russland und anderen Ländern importiert. Bekleidung wird hauptsächlich aus Asien einschließlich China importiert. Nichteisenmetalle wie Kupfer, Blei und Aluminium werden aus Chile, Indonesien, Australien, den Philippinen, Kanada, Peru usw. importiert. Sojabohnen und Weizen werden hauptsächlich aus Brasilien, Kanada und Australien importiert. Grünes Gemüse, Reis, Milch usw. werden im Inland produziert.

Da Importe tendenziell viel Energie und industrielle Rohstoffe benötigen, ist ein Anstieg deutlich weniger wahrscheinlich.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Importe j/j (Japan Imports y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
0.6%
0.7%
Okt 2025
0.7%
-0.6%
3.0%
Sep 2025
3.3%
0.3%
-5.2%
Aug 2025
-5.2%
0.1%
-7.4%
Jul 2025
-7.5%
-0.1%
0.3%
Jun 2025
0.2%
-0.4%
-7.7%
Mai 2025
-7.7%
-0.7%
-2.2%
Apr 2025
-2.2%
-2.2%
1.8%
Mär 2025
2.0%
10.8%
-0.7%
Feb 2025
-0.7%
22.9%
16.2%
Jan 2025
16.7%
-1.2%
1.7%
Dez 2024
1.8%
-7.5%
-3.8%
Nov 2024
-3.8%
1.7%
0.4%
Okt 2024
0.4%
6.8%
1.8%
Sep 2024
2.1%
11.2%
2.3%
Aug 2024
2.3%
13.8%
16.6%
Jul 2024
16.6%
10.5%
3.2%
Jun 2024
3.2%
11.3%
9.5%
Mai 2024
9.5%
9.6%
8.3%
Apr 2024
8.3%
-1.4%
-5.1%
Mär 2024
-4.9%
0.5%
0.5%
Feb 2024
0.5%
-4.0%
-9.8%
Jan 2024
-9.6%
-4.6%
-6.9%
Dez 2023
-6.8%
-10.0%
-11.9%
Nov 2023
-11.9%
-14.4%
-12.5%
Okt 2023
-12.5%
-17.6%
-16.6%
Sep 2023
-16.3%
-21.5%
-17.7%
Aug 2023
-17.8%
-19.8%
-13.6%
Jul 2023
-13.5%
-13.7%
-12.9%
Jun 2023
-12.9%
-13.7%
-9.8%
Mai 2023
-9.9%
-7.5%
-2.3%
Apr 2023
-2.3%
-1.4%
7.3%
Mär 2023
7.3%
-5.9%
8.3%
Feb 2023
8.3%
-0.4%
17.5%
Jan 2023
17.8%
13.6%
20.7%
Dez 2022
20.6%
28.3%
30.3%
Nov 2022
30.3%
52.2%
53.5%
Okt 2022
53.5%
47.2%
45.7%
Sep 2022
45.9%
55.0%
49.9%
Aug 2022
49.9%
51.5%
47.2%
Jul 2022
47.2%
37.7%
46.1%
Jun 2022
46.1%
33.4%
48.9%
Mai 2022
48.9%
26.3%
28.3%
Apr 2022
28.2%
25.8%
31.2%
Mär 2022
31.2%
35.3%
34.1%
Feb 2022
34.0%
37.3%
38.7%
Jan 2022
39.6%
26.8%
41.1%
Dez 2021
41.1%
30.4%
43.8%
Nov 2021
43.8%
36.7%
26.7%
Okt 2021
26.7%
45.3%
38.2%
1234
