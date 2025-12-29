Der offizielle Name von Tankan ist die "Umfrage zur kurzfristigen Wirtschaftsbeobachtung". Das Wort "Tankan" wird in Japan und im Ausland verwendet und ist im Ausland weit verbreitet. Es handelt sich um eine statistische Erhebung der Bank of Japan auf der Grundlage des Statistikgesetzes, das darauf abzielt, die Unternehmenstrends im ganzen Land genau zu erfassen und zu einer angemessenen Steuerung der Geldpolitik beizutragen. Sie wird vierteljährlich unter rund 10.000 Unternehmen im ganzen Land durchgeführt. Der Index wird zur Beurteilung des Investitionsklimas in Japan verwendet.

Tankan untersucht Punkte während der gesamten Unternehmensaktivitäten, einschließlich der tatsächlichen und prognostizierten Werte von Geschäftsplänen wie Geschäftsbedingungen, wirtschaftliches Umfeld, Umsätze, Einnahmen und Investitionen.

BoJ Tankan Large All Industry Capex (gesamte, großindustrielle Kapitalinvestitionen) ist die jährliche vierteljährliche Prognose der Ausgaben in allen Sektoren der japanischen Wirtschaft mit Ausnahme der Banken. Die Berechnung basiert auf der Befragung von Unternehmen mit einer Gesellschaftskapital von 1 Mrd. JPY.

Der Index wird als jährliche Projektion aus Quartalsperspektive berechnet, basierend auf den Daten der Befragten. Das Indexwachstum kann sich positiv auf den Yen auswirken.

Das japanische Geschäftsjahr umfasst die Monate April bis März des Folgejahres. Vierteljährlich geben die Befragten ihre Prognosewerte für das Geschäftsjahr an, beginnend mit der Märzumfrage, die vor Beginn des nächsten Geschäftsjahres stattfindet.

Grafik der letzten Werte: