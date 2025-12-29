Der Tokio Verbraucherpreisindex (VPI), s.b., m/m zeigt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von den Haushalten in der Region Tokio gekauft werden. Der Index schätzt die Preisveränderung aus der Sicht der Verbraucher in dem betreffenden Monat im Vergleich zum Vormonat. Die Berechnung umfasst Waren und Dienstleistungen, die die Ausgaben der privaten Haushalte charakterisieren, nicht aber Steuern und Sozialzahlungen.

Die Preise für einige Waren und Dienstleistungen, insbesondere für bestimmte Obst- und Gemüsesorten, unterliegen deutlichen saisonalen Schwankungen, die in der Regel zyklischer Natur sind. Um saisonale Effekte zu vermeiden und um einen effizienten Vergleich des VPI von Monat zu Monat zu ermöglichen, wird eine Bereinigung vorgenommen.

Der VPI von Tokio wird vor dem nationalen VPI veröffentlicht und bietet eine vorläufige Bewertung der Inflation des Landes.

Der Index wird auf der Grundlage von Erhebungen zur Einzelhandelspreisstatistik erstellt, die vom Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation veröffentlicht wurden. Die statistische Erhebung begann im August 1946. Übliche Statistiken beziehen sich auf den nationalen Verbraucherpreisindex, im Gegensatz zu Ein-Regionen-Indizes wie dem Verbraucherpreisindex der Metropolregion Tokio.

Tokio ist eine riesige Stadt, und die Preise sind im Vergleich zu anderen Regionen tendenziell höher. Insbesondere gibt es Orte, an denen die Miete um ein Vielfaches höher ist als in anderen Gebieten, so dass die Konsumaktion unterdrückt wird. Da aber auch das Durchschnittseinkommen groß ist, befindet es sich in einem Zustand, der nicht unbedingt gesagt werden kann.

Der Indexwert, der den Prognosewert übersteigt, wirkt sich positiv auf die Yen-Kurse aus.

Grafik der letzten Werte: