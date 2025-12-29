KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Tokio, Verbraucherpreisindex (VPI) s.b. m/m (Tokyo Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Statistischer Dienst (Statistics Bureau)
Sektor:
Preise
Niedrig -0.2%
0.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-0.2%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Tokio Verbraucherpreisindex (VPI), s.b., m/m zeigt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von den Haushalten in der Region Tokio gekauft werden. Der Index schätzt die Preisveränderung aus der Sicht der Verbraucher in dem betreffenden Monat im Vergleich zum Vormonat. Die Berechnung umfasst Waren und Dienstleistungen, die die Ausgaben der privaten Haushalte charakterisieren, nicht aber Steuern und Sozialzahlungen.

Die Preise für einige Waren und Dienstleistungen, insbesondere für bestimmte Obst- und Gemüsesorten, unterliegen deutlichen saisonalen Schwankungen, die in der Regel zyklischer Natur sind. Um saisonale Effekte zu vermeiden und um einen effizienten Vergleich des VPI von Monat zu Monat zu ermöglichen, wird eine Bereinigung vorgenommen.

Der VPI von Tokio wird vor dem nationalen VPI veröffentlicht und bietet eine vorläufige Bewertung der Inflation des Landes.

Der Index wird auf der Grundlage von Erhebungen zur Einzelhandelspreisstatistik erstellt, die vom Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation veröffentlicht wurden. Die statistische Erhebung begann im August 1946. Übliche Statistiken beziehen sich auf den nationalen Verbraucherpreisindex, im Gegensatz zu Ein-Regionen-Indizes wie dem Verbraucherpreisindex der Metropolregion Tokio.

Tokio ist eine riesige Stadt, und die Preise sind im Vergleich zu anderen Regionen tendenziell höher. Insbesondere gibt es Orte, an denen die Miete um ein Vielfaches höher ist als in anderen Gebieten, so dass die Konsumaktion unterdrückt wird. Da aber auch das Durchschnittseinkommen groß ist, befindet es sich in einem Zustand, der nicht unbedingt gesagt werden kann.

Der Indexwert, der den Prognosewert übersteigt, wirkt sich positiv auf die Yen-Kurse aus.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Tokio, Verbraucherpreisindex (VPI) s.b. m/m (Tokyo Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
-0.2%
0.3%
Nov 2025
0.3%
0.6%
Okt 2025
0.6%
-0.1%
Sep 2025
-0.1%
0.1%
Aug 2025
0.1%
0.0%
Jul 2025
0.0%
0.0%
Jun 2025
0.0%
0.3%
Mai 2025
0.3%
0.4%
Apr 2025
0.4%
0.3%
Mär 2025
0.3%
-0.3%
Feb 2025
-0.3%
0.5%
Jan 2025
0.5%
0.5%
Dez 2024
0.6%
0.5%
Nov 2024
0.5%
0.5%
Okt 2024
0.5%
-0.3%
Sep 2024
-0.2%
0.5%
Aug 2024
0.6%
0.1%
Jul 2024
0.1%
0.3%
Jun 2024
0.3%
0.4%
Mai 2024
0.4%
-0.3%
Apr 2024
-0.4%
0.3%
Mär 2024
0.3%
0.2%
Feb 2024
0.3%
0.1%
Jan 2024
-0.1%
0.1%
Dez 2023
0.0%
-0.2%
Nov 2023
-0.2%
0.9%
Okt 2023
0.9%
0.2%
Sep 2023
0.2%
0.1%
Aug 2023
0.1%
0.3%
Jul 2023
0.3%
0.2%
Jun 2023
0.2%
-0.1%
Mai 2023
-0.1%
0.5%
Apr 2023
0.5%
0.3%
Mär 2023
0.3%
-0.6%
Feb 2023
-0.6%
0.7%
Jan 2023
0.7%
0.3%
Dez 2022
0.3%
0.4%
Nov 2022
0.5%
0.5%
Okt 2022
0.5%
0.3%
Sep 2022
0.3%
0.3%
Aug 2022
0.3%
0.4%
Jul 2022
0.3%
0.1%
Jun 2022
0.1%
0.2%
Mai 2022
0.2%
0.3%
Apr 2022
0.4%
0.4%
Mär 2022
0.4%
0.5%
Feb 2022
0.5%
0.3%
Jan 2022
0.3%
0.0%
Dez 2021
0.1%
0.3%
Nov 2021
0.3%
-0.4%
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen