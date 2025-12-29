Der Verbraucherpreisindex von Tokio y/y misst die Veränderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen, die von Haushalten in der Region Tokio gekauft wurden. Der Index schätzt die Preisänderungen aus der Sicht der Verbraucher, in einem bestimmten Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Berechnung umfasst Waren und Dienstleistungen und kennzeichnet die Ausgaben der privaten Haushalte, Steuern und Sozialabgaben sind nicht enthalten.

Der VPI von Tokio wird vor dem nationalen VPI veröffentlicht und bietet eine vorläufige Bewertung der Inflation des Landes.

Die Auswirkungen auf die Währungen können in beide Richtungen variieren: Generell kann der Anstieg des VPI zu einem Anstieg der Zinssätze und eines Anstiegs der lokalen Währungen führen. In der Rezession kann der Anstieg des Verbraucherpreisindex jedoch zu einem stärkeren Wirtschaftsabschwung und einem Rückgang in lokaler Währung führen.

Der Index wird auf der Grundlage von Erhebungen zur Einzelhandelspreisstatistik erstellt, die vom Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation veröffentlicht wurden. Die statistische Erhebung begann im August 1946 und kann als "Nationaler Verbraucherpreisindex" bezeichnet werden, um sie von dem Index einer Einzelregion wie dem "Verbraucherpreisindex der Metropolregion Tokio" zu unterscheiden.

Tokio ist eine riesige Stadt, und die Preise sind im Vergleich zu anderen Regionen tendenziell höher. Insbesondere gibt es Orte, an denen die Miete um ein Vielfaches höher ist als in anderen Gebieten, so dass die Konsumaktion unterdrückt wird. Da aber auch das Durchschnittseinkommen groß ist, befindet es sich in einem Zustand, der nicht unbedingt gesagt werden kann.

Ein Indexwert, der die Prognose übersteigt, wirkt sich positiv auf die Yen-Kurse aus.

Grafik der letzten Werte: