Der VPI y/y spiegelt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen wider, die von privaten Haushalten in Japan gekauft wurden. Der Index schätzt die Preisänderungen aus der Sicht der Verbraucher, in einem bestimmten Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Berechnung umfasst Waren und Dienstleistungen, die die Ausgaben der privaten Haushalte charakterisieren, nicht aber Steuern und Sozialausgaben, da der Index zur Messung der Inflation des Landes verwendet wird.

Im Allgemeinen ist der VPI ein wichtiger Indikator, um Veränderungen in Kauftrends und Inflation zu messen. Die Auswirkungen auf die Währungen können in beide Richtungen variieren: Generell kann der Anstieg des VPI zu einem Anstieg der Zinssätze und eines Anstiegs der lokalen Währungen führen. In der Rezession kann der Anstieg des Verbraucherpreisindex jedoch zu einem stärkeren Wirtschaftsabschwung und einem Rückgang in lokaler Währung führen.

Das Gewicht jedes für die Indexberechnung verwendeten Gegenstands basiert auf den Ergebnissen der Haushaltsumfrage des Ministeriums für Innere Angelegenheiten und Statistik. Die Preise der Artikel basieren auf den Einzelhandelspreisen, die in der vom Innenministerium und dem Statistikamt durchgeführten Umfrage zur Einzelhandelspreisstatistik erhoben wurden.

Die Verbrauchsstruktur der Haushalte ist festgelegt, und der Indikator zeigt die Veränderungen der Ausgaben für den festen Verbrauch an, der den Preisschwankungen unterworfen ist. Ein über den Erwartungen liegendes Wachstum wird als positiv für den japanischen Yen angesehen. Auch die Ergebnisse werden als Grundlage für verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen und Rentenrevisionen herangezogen.

